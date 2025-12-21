فعالیت بیش از یک میلیون داوطلب هلال احمر در کشور

به گزارش ایلنا، مسعود مثنوی امروز یکشنبه، ۳۰ آذر در آیین نکوداشت خدمات داوطلبانه جمعیت هلال‌احمر استان فارس گفت: واژه داوطلب ساده است، اما مسئولیتی سنگین را در خود دارد. شعار امسال روز جهانی داوطلب اقدامات محلی در همه‌جا؛ چراکه تغییرات بزرگ، از همین اقدامات کوچک و محلی آغاز می‌شود.

وی افزود: امروز بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار داوطلب در سراسر کشور با جمعیت هلال‌احمر همکاری دارند و خدمات آن‌ها در تمامی حوزه‌های امدادی، درمانی، حمایتی و اجتماعی جاری است.

به گفته مثنوی، بیش از ۵۸۶ هزار داوطلب در طرح‌های مختلف مشارکت داشته‌اند و بیش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از خدمات داوطلبانه بهره‌مند شده‌اند.

معاون منابع داوطلبی جمعیت هلال‌احمر کشور ادامه داد: برگزاری بیش از ۱۰۰۰ کاروان سلامت با مشارکت ۱۰ هزار پزشک و پرستار، اهدای بیش از ۴۷ هزار واحد خون و حمایت درمانی از ده‌ها هزار بیمار و مددجو، بخشی از دستاوردهای فعالیت داوطلبان در سال‌های اخیر است.

وی، استان فارس را یکی از استان‌های پیشرو در حوزه داوطلبی دانست و گفت: وجود ۳۶ شعبه و نمایندگی، ۳۳ بانک امانت تجهیزات پزشکی و هزاران قلم تجهیزات اهدایی از سوی خیرین، ظرفیت قابل‌توجهی برای خدمت‌رسانی به بیماران و نیازمندان در این استان فراهم کرده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر فارس نیز در این مراسم با تأکید بر جایگاه والای داوطلبی گفت: صحبت کردن درباره داوطلبی سخت است؛ چراکه داوطلب یعنی ایثار بی‌ادعا و خدمت بدون انتظار است.

حسین درویشی افزود: داوطلبان هلال‌احمر در سخت‌ترین شرایط، کنار مردم ایستاده‌اند و بسیاری از مأموریت‌ها بدون حضور و فداکاری آن‌ها امکان تحقق نداشت.

وی با اشاره به آذرماه به‌عنوان ماه داوطلبان تصریح کرد: به دلیل وقوع حوادث و مأموریت‌های امدادی، برنامه‌های این مناسبت به تعویق افتاد، اما امروز این فرصت فراهم شد تا قدردان زحمات داوطلبان باشیم. جمعیت هلال‌احمر خانه داوطلبان است و این مجموعه بدون شما معنا ندارد.

شهدای امدادگر، عالی‌ترین الگوی داوطلبی

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان فارس با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای امدادگر، اظهار کرد: شهدای امدادگر، عالی‌ترین الگوی داوطلبی هستند.

درویشی با اشاره به شهید نظری از شهرستان خرم‌بید گفت: این امدادگر جوان که پرستار بود و کمتر از دو هفته از پایان خدمت سربازی‌اش می‌گذشت، در نخستین شیفت امدادی بعد از سربازی و در حین امدادرسانی به هم‌وطنان، جان خود را فدا کرد.

وی با یادآوری شهید خدمت محمد قربانی که در جریان امدادرسانی در سیل اخیر شهرستان جهرم جان خود را فدای انسانیت کرد، گفت: این شهید والامقام نمونه‌ای بی‌نظیر از روحیه داوطلبی، مسئولیت‌پذیری و ایثار بود. وی همیشه آماده خدمت به همنوعان بود و بدون هیچ چشم‌داشتی، جان خود را فدای کمک به دیگران کرد؛ الگویی روشن از ازخودگذشتگی و فداکاری در مسیر خدمت به مردم بود.

مدیرعامل هلال‌احمر فارس با قدردانی از خیرین نیک‌اندیش تصریح کرد: بخش عمده اقدامات سازمان داوطلبان با همراهی و حمایت خیرین محقق شده است و اگر امروز استان فارس در حوزه داوطلبی به جایگاه مطلوبی رسیده، حاصل اعتماد و مشارکت این عزیزان است.

در بخش پایانی این آیین، مهرداد الطافی از خیرین و فعالان حوزه داوطلبی با اشاره به تجربه فعالیت خود در کانون‌های مردمی گفت: داوطلبی تنها خدمت‌رسانی نیست؛ بلکه مسیر رشد فردی، کاهش استرس، افزایش نشاط اجتماعی و شکل‌گیری پیوندهای انسانی است.

وی افزود: فعالیت داوطلبانه اگر با انگیزه و استمرار همراه باشد، می‌تواند افراد بسیاری را به میدان خدمت بیاورد. امروز شبکه‌ای از داوطلبان از ۱۳ استان کشور در این مسیر مشارکت دارند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای مشارکت مردمی است.

الطافی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در حوزه داوطلبی تأکید کرد: منش داوطلبی، ایثار و ازخودگذشتگی در فرهنگ هلال‌احمر نهادینه شده و این سرمایه اجتماعی باید بیش از پیش تقویت شود.

