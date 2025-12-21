خبرگزاری کار ایران
یارانه حمایتی «یسنا» برای مادران باردار واریز شد

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از واریز یارانه حمایتی یسنا برای حدود ۴۰۰ هزار نفر در دهک‌های ۴ و ۵ خبر داد. ­

به گزارش ایلنا،  یعقوب اندایش ­از واریز یارانه مرحله دوم طرح «یسنا» همزمان با شب یلدا خبر داد و­­گفت: در این مرحله که دور دوم این طرح هست که برای ۴۰۰ هزار مادر باردار و یا دارای نوزاد زیر دوسال یارانه ۵۰۰ هزار تومانی به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. ­

­وی افزود: خانواده‌ها می‌توانند در این دوره با استفاده از­یارانه حمایتی خود ۱۶ قلم کالای اساسی و پوشک بچه را تهیه کنند. ­

­اندایش با اشاره به اینکه­ مادران تا پایان سال فرصت دارند خرید اعتبار­خود را انجام دهند افزود: خانواده‌ها ممکن است از طرح‌های حمایتی دیگر هم همچون طرح حمایت­ از کودکان زیر پنح سال دارای سوئتغذیه، طرح یسنا و یا یارنه کالابرگ برخوردار باشند که می‌توانند از طریق سامانه "شما" از میزان اعتبار حمایتی خود اطلاع پیدا کنند.

به گزارش صدا و سیما، معاون وزیررفاه در خصوص رفع دغدغه مادران باردار و دارای کودک زیر دوسال برای ادامه این بسته حمایتی­گفت:­طرح یسنا تا این مرحله با اعتبارات ستاد ملی جمعیت اجرا شده است، اما با امضای توافق‌نامه‌ای با سازمان برنامه و بودجه، اعتبار آن تامین و تا پایان سال به‌صورت ماهانه ادامه دارد و با تخصیص اعتبار­به حساب، وزارت رفاه آمادگی لازم برای استمرار اجرای این طرح حمایتی وجود دارد.

لازم به یاداوری است؛ ­طرح «یسنا» ­ یکی از برنامه‌های اجرایی در چارچوب سیاست‌های جوانی جمعیت است که درمرحله اول­ آن از ۱۵ آذرماه­ اعتبار خرید برای گروه هدف در دهک‌های یک تا سه به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان شارژ شده و مشمولان می‌توانند از میان ۱۶ قلم کالای اساسی به‌همراه پوشک بچه، خرید کنند.

