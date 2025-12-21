خبرگزاری کار ایران
جزئیات آزمون تخصصی دانشجوی مهارت‌آموز آموزش و پرورش
رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری جزئیات آزمون تخصصی ( استخدامی) دانشجوی مهارت‌آموز وزارت آموزش و پرورش سال ۱۴۰۴ را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، علی باقرزاده رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری درباره ثبت‌نام در آزمون تخصصی (استخدامی) دانشجوی مهارت‌آموز وزارت آموزش و پرورش سال ۱۴۰۴ اعلام کرد: به منظور تأمین معلمان مورد نیاز هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش در مشاغل هنر آموزی از میان دانشجویان سال آخر مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تعداد ۳۰۰۰ نفر دانشجوی مهارت‌آموز جذب خواهند شد.

وی افزود: ثبت‌نام برای شرکت در این آزمون از روز سه‌شنبه به‌تاریخ ۲۵ آذرماه از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آغاز و در روز دوشنبه به‌تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ پایان می‌پذیرد و متقاضیان می‌توانند در مهلت مقرر برای شرکت در آزمون مذکور ثبت‌نام کنند.

باقرزاده خاطرنشان کرد: متقاضیان برای اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی، ضوابط مربوط به استفاده از سهمیه ایثارگران و سایر موارد مورد نیاز، دفترچه راهنمای ثبت‌نام در این آزمون را که هم‌زمان با شروع ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان در دسترس خواهد بود، مطالعه نموده و در صورتی که شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای موردِ نظر را دارند، به عنوان متقاضی در این آزمون ثبت‌نام کنند.

باقرزاده در ادامه گفت: آزمون مذکور از میان دانشجویان سال آخر مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پذیرش دارد.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری تأکید کرد: حداکثر سن مجاز برای شرکت در آزمون تخصصی برای دوره کارشناسی ٢٦ سال و دوره کارشناسی ارشد٢٨ سال می‌باشد. ضمناً برای افراد متأهل دارای فرزند، به ازای هر فرزند (حداکثر تا دو فرزند)، یک سال به سقف سنی اضافه می‌شود.

