نجات ۶ گردشگر در طوفان دریایی توسط مرزبانان
جانشین فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس از نجات جان 6 جوان گرفتار در طوفان دریای هرمز طی یک عملیات جست و جو و نجات حساس و نفسگیر خبر داد.
به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "رامهر جوذری" در تشریح این عملیات نفس گیر بیان کرد: طی گزارشی از سوی مرکز فوریت های پلیسی ایجاد شرایط اضطرار برای 6 جوان گرفتار در طوفان دریایی در ساحل هرمز به پایگاه دریابانی بندرعباس ارسال شد.
وی با بیان اینکه پس از وصول گزارش بلافاصله مرزبانان بندرعباس اعزام شدند، تصریح کرد: به دلیل شرایط نامساعد جوی حاکم بر منطقه و تسریع در روند جست و جو و نجات، دریادلان ناوگروه شناوری شهرستان و پاسگاه مرزی دریایی هرمز بلافاصله در محل مستقر و عملیات آغاز شد.
این مقام انتظامی افزود: براساس نقشه منطقه با وجود شرایط نامساعد جوی و ارتفاع موج و نیز تاریکی هوا، در یک عملیات حساس و نفس گیر با تلاش مرزبانان بندرعباس خوشبختانه 6 جوان نجات یافتند.
جانشین فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس ضمن اشاره به آمادگی کامل مرزبانان در شرایط بحرانی، اذعان داشت: مرزنشینان و گردشگران باید مراقب باشند باتوجه به هشدار قرمز شرایط جوی در نقاط حادثه خیز تردد نکنند.