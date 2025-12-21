کشف جاساز تریاکها در چمدان مسافر قطار
جانشین فرمانده یگان های انتظامی و حفاظتی فراجا از کشف جاساز موادمخدر از نوع تریاک در چدان مسافر قطار توسط کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر پلیس راه آهن تهران خبر داد.
به گزارش ایلنا از پلیس، سردار "علی لقایی" در تشریح این خبر گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با موادمخدر و تشدید اقدامات کنترلی در مبادی ورودی و خروجی ایستگاه راه آهن تهران، کارکنان مبارزه با موادمخدر این پلیس به احدی از مسافران قطار مشهد- تهران مظنون شدند.
این مقام ارشد انتظامی افزود: مأموران با چهره زنی تخصصی و مشاهده حالت های مضطرب متهم احتمال حمل مواد مخدر را تشخیص دادند.
جانشین فرمانده یگان های انتظامی و حفاظتی فراجا بیان داشت: طی هماهنگی با مقام قضایی متهم به یگان دلالت و پس از بازرسی دقیق مقدار 11 کیلو و 670 گرم مواد مخدر از نوع تریاک که بصورت ماهرانه در بطری های پلاستیکی در چمدان جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.
سردار "لقایی" ضمن اشاره به اینکه متهم به همراه مواد مخدر مکشوفه پس از تشکیل پرونده، تحویل پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب گردید در خاتمه بیان داشت: کارکنان این فرماندهی با جدیت و اشراف اطلاعاتی، برخورد قاطع با سواداگران مرگ در اقصی نقاط کشور را بصورت ویژه در دستور کار قرار داده و اجازه فعالیت به آنها را نخواهد داد.