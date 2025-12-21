این مقام ارشد انتظامی افزود: مأموران با چهره زنی تخصصی و مشاهده حالت های مضطرب متهم احتمال حمل مواد مخدر را تشخیص دادند.

جانشین فرمانده یگان های انتظامی و حفاظتی فراجا بیان داشت: طی هماهنگی با مقام قضایی متهم به یگان دلالت و پس از بازرسی دقیق مقدار 11 کیلو و 670 گرم مواد مخدر از نوع تریاک که بصورت ماهرانه در بطری های پلاستیکی در چمدان جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

سردار "لقایی" ضمن اشاره به اینکه متهم به همراه مواد مخدر مکشوفه پس از تشکیل پرونده، تحویل پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب گردید در خاتمه بیان داشت: کارکنان این فرماندهی با جدیت و اشراف اطلاعاتی، برخورد قاطع با سواداگران مرگ در اقصی نقاط کشور را بصورت ویژه در دستور کار قرار داده و اجازه فعالیت به آنها را نخواهد داد.