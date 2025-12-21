خبرگزاری کار ایران
آغاز مسابقات علمی و فناورانه کیدکد دانش‌آموزی

رئیس مرکز نوآوری و علم و فناوری دانش آموزی از آغاز پنجمین دوره مسابقات ملی کید کد ( از معتبرترین آوردگاه‌های علمی و فناورانه برای نوجوانان ایران) ۲۰۲۶ خبر داد.

به گزارش ایلنا از مرکز نوآوری و علم و فناوری دانش آموزی، رامبد دانش‌پژوه افزود: مسابقات کیدکد با هدف شناسایی، توانمندسازی و پرورش استعدادهای دانش‌آموزی در حوزه‌های برنامه‌نویسی، رباتیک و فناوری‌های نوین طراحی شده و تلاش می‌کند تا دانش‌آموزان را از مصرف‌کننده فناوری به خالق و حل‌کننده مسئله تبدیل کند.

وی با بیان اینکه این رویداد علمی روز گذشته ( ۲۹ آذرماه ) به صورت رسمی کارش را آغاز کرده است خاطر نشان کرد: در چهارمین دوره دانش آموزان خلاق کشورمان توانستند بیش از ۱۰۰ مدال جهانی کسب کنند که امیدواریم این رویکرد در این دوره از مسابقات ادامه دار باشد.

دانش‌پژوه اظهار کرد: مسابقات کیدکد یکی از رویدادهای تخصصی دانش‌آموزی در حوزه فناوری است که هر ساله با مشارکت دانش‌آموزان از سراسر کشور برگزار می‌شود و در آن شرکت‌کنندگان در قالب لیگ‌ها و بخش‌های متنوعی از جمله برنامه‌نویسی، رباتیک، خلاقیت و نوآوری فناورانه به رقابت می‌پردازند.

وی با اشاره به آغاز ثبت‌نام پنجمین دوره مسابقات ملی برنامه‌نویسی و رباتیک دانش‌آموزی «کیدکد»، ادامه داد: این مسابقات در رشته‌های ربات کنترل رالی، ربات جنگجو، ربات فوتبالیست، المپیاد علمی و الکترونیک، ربات‌های دارورسان، ربات مسیریاب، لیگ خلاقیت، لیگ برنامه نویسی کودکان ۹ تا ۱۲ سال و لیگ طراحی صفحات وب برگزار می‌شود.

رئیس مرکز نوآوری و علم و فناوری دانش آموزی تصریح کرد: دانش آموزان می‌توانند برای ثبت‌نام دوره جدید مسابقات ملی کیدکد به آدرس www.kidcod.ir مراجعه کنند.

به گفته وی مرحله اول این مسابقات در ایران برگزار می شود و برگزیدگان به مرحله انتخابی جهانی می روند که این مرحله ۷ و ۸ اسفند ماه برگزار می شود.

