اصرار عضو شورا بر حکمرانی نمایشی در شهرداری تهران + فیلم
عضو شورای شهر تهران گفت: ضرورت دارد تهران از حکمرانی نمایشی عبور کرده و به سمت حکمرانی حرفهای حرکت کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران، در صحن علنی این شورا گفت: بحران پارکینگ واقعیتی است که در تهران وجود دارد و با حکمرانی نمایشی تفاوت دارد. ضرورت دارد تهران از حکمرانی نمایشی عبور کرده و به سمت حکمرانی حرفهای حرکت کند. یکی از چالشهایی که شهروندان تهران مکرراً در گفتگوها به آن اشاره دارند، مسئله پارکینگهای عمومی است. متأسفانه ما در شهر تهران با عقبافتادگی مواجه هستیم.
وی افزود: زمانی که از حکمرانی صحبت میکنم، به این معناست که منابع شهرداری تهران به جای صرف اولویتهای شهر، صرف کارهایی میشود که جنبه نمایشی دارد. این به این معنا نیست که همه اقدامات شهرداری در این مسیر قرار دارد، اما قطعاً بخشی از این اقدامات تحت حکمرانی نمایشی قرار میگیرد. خواهش میکنم گزارشی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی تهیه کرده است، دوستان بر اساس مدت زمان باقیمانده پخش کنند تا مشخص شود از چه چیزی صحبت میکنیم.
اقراریان افزود: شهروندان تهرانی با چالشها و مشکلاتی مواجه هستند و یکی از این چالشها بهویژه موضوع پارکینگ است. خواهش میکنم کمیسیون شهرسازی و معماری نسبت به این موضوع پیگیریهای لازم را انجام دهد. ما باید شاهد این باشیم که یکی از مشکلاتی که شهروندان تهرانی از آن گلایهمند هستند، در این دوره حداقل تا حدی مرتفع شود. این اقدام میتواند تأثیر مثبتی بر زندگی روزمره شهروندان داشته باشد و به بهبود شرایط پارکینگ در تهران کمک کند.