سازمان هواشناسی اعلام کرد:
بازگشت آلودگی هوا به شهرهای بزرگ
سازمان هواشناسی امروز (یکشنبه) در شرق سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و خراسان رضوی، ابرناکی، بارش باران، وزش باد و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف پیش بینی کرد.
به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی، امروز (یکشنبه) آسمان تهران کمی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار رقیق است. حداکثر دمای امروز پایتخت به هشت و حداقل دمای آن به یک درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.
امروز خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و دریای خزر مواج و متلاطم خواهند بود.
شایان ذکر است که به علت ماندگاری هوای سرد و سکون نسبی هوا طی امروز و فردا افزایش تدریجی غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت مورد انتظار است.
دوشنبه و سهشنبه در غالب مناطق کشور جوی آرام و پایدار مستقر میشود.
چهارشنبه بارش خفیف برف در استانهای کرمانشاه، همدان، مرکزی و لرستان دور از انتظار نخواهد بود.
پنجشنبه برای سواحل غربی دریای خزر بارش پیشبینی می شود.