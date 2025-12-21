خبرگزاری کار ایران
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

هشدار درباره فرسودگی بیمارستان‌های دولتی؛ برخی بیمارستان‌ها با کمک خیرین نوسازی می‌شوند

هشدار درباره فرسودگی بیمارستان‌های دولتی؛ برخی بیمارستان‌ها با کمک خیرین نوسازی می‌شوند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: فرسودگی ساختمان‌ها در مراکز درمانی و بیمارستانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی در شهر تهران و بسیاری از نقاط دیگر کشور مشاهده می‌شود.

«نادر توکلی» رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در خصوص فرسودگی برخی بیمارستان‌های دولتی به خبرنگار ایلنا گفت: بحث فرسودگی ساختمان‌ها در مراکز درمانی و بیمارستانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی در شهر تهران و بسیاری از نقاط دیگر کشور مشاهده می‌شود. به‌ویژه اگر بخواهیم به دانشگاه علوم پزشکی ایران اشاره کنیم، از مجموع حدود ۲۱ بیمارستانی که داریم، تعدادی از آن‌ها با مشکلاتی مواجه هستند.

به گفته وی فرسودگی ساختمان‌ها موجب می‌شود که بسیاری از استانداردهای لازم توسط بیمارستان‌ها تأمین نشود. به عنوان مثال، اگر یک ساختمان به گرید دی تبدیل شود، عملاً امکان بازسازی آن وجود ندارد و باید به تخریب و نوسازی آن اقدام کرد. همچنین، مقاوم‌سازی معمولاً در گریدهای بی‌ و سی انجام می‌شود که هزینه بسیار زیادی را به همراه دارد.

دکتر توکلی در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، منابع اعتباری دولتی عملاً محدود هستند. در چنین شرایطی، مجوزهایی مانند مجوز ایمنی، آتش‌نشانی و آسانسور صادر نمی‌شوند و تمدید پروانه‌ها، به‌ویژه پروانه‌های بهره‌برداری بیمارستان‌ها، مشکل می‌خورد. همچنین، فرسودگی ناوگان تاسیساتی و زیرساختی بیمارستان‌ها و شریان‌های حیاتی، مشکلاتی را به وجود می‌آورد. به عنوان مثال، نمی‌توانیم استانداردهای لازم برای بسیاری از حوزه‌های درمانی را تأمین کنیم.

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار داشت: اگر بخواهیم به بحث ایمنی بپردازیم، ایمنی دارای دو بخش است: ایمنی سازه‌ای که مربوط به خود ساختمان و قسمت‌های عمرانی آن می‌شود و ایمنی غیرسازه‌ای که شامل بخش‌هایی است که به سازه متصل هستند. این بخش‌ها شامل ایمنی آسانسورها، چیدمان تجهیزات پزشکی، سیستم برق، تاسیسات و مواردی مانند ژنراتورهای برق که در زمان بحران به کار می‌روند یا ذخیره آب و سوخت هستند.

به گفته توکلی، بنابراین، هر دو موضوع یعنی آسیب‌پذیری سازه‌ای و غیرسازه‌ای چالش‌هایی هستند که بسیاری از بیمارستان‌ها با آن مواجهند. خوشبختانه، از سال گذشته و سال‌های پیش، این مسئله در دستور کار قرار گرفته است. برخی از بیمارستان‌ها موفق به نوسازی و بهبود ایمنی خود شده‌اند. همچنین، دو بیمارستان به دلیل پیچیدگی‌های سازه‌ای و عدم امکان بازسازی تعطیل شدند.

وی با بیان اینکه یک اتفاق مثبت این است که با کمک خیرین، حدود ۶۴۰ تخت بیمارستانی تأمین شده است، گفت: خیرین همچنین هزینه‌های دو بیمارستان، بیمارستان حضرت رسول و دیگری بیمارستان روان‌پزشکی را تقبل کرده‌اند. بیمارستان روان‌پزشکی در حال تکمیل و تجهیز است، در حالی که بیمارستان حضرت رسول با ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است. این دو پروژه نتیجه همکاری‌های خیرین در راستای بهبود وضعیت خدمات بهداشتی و درمانی است.

توکلی در ادامه توضیح داد: بیمارستان فیروزآبادی به طور کامل جایگزین شده است و یک بیمارستان ۳۲ تخت‌خوابی در بیمارستان شهدای هفتم تیر در حال جایگزینی است که حدود ۸۰ درصد پیشرفت داشته است. بیمارستان سوختگی مطهری نیز در حال جانمایی است و بیمارستان جدید سوختگی به نام باب الحواج در منطقه پنج تهران در حال ساخت است.

وی ادامه داد: بخش‌هایی از بیمارستان فیروزگر نیز از طریق ساختمان شماره الحاقی شماره دو بازسازی شده و طرح توسعه‌ای برای آن در نظر گرفته شده است. همچنین، بیمارستان لولاگر تعطیل شده و بخش بستری بیمارستان فهمیده نیز تعطیل گردیده است. خیرین به این پروژه‌ها کمک می‌کنند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران در پایان گفت: مشکلاتی همچنان در بیمارستان‌های اکبرآبادی و یافت‌آباد وجود دارد و بیمارستان علی‌اصغر (کودکان و اطفال) به جایگزینی نیاز دارد. خوشبختانه، برای بیمارستان شفا یحیائیان نیز با مساعدت شهرداری زمینی تخصیص یافته و بیمارستان جایگزین آن مصوب شده است. امیدواریم این پروژه‌ها به زودی پیشرفت کنند.

