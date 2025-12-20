خبرگزاری کار ایران
نامه رئیس انجمن سکته مغزی ایران به وزیر بهداشت؛

تغییر نرخ ارز درمان نوپای سکته مغزی دچار مشکل کرده است

تغییر نرخ ارز درمان نوپای سکته مغزی دچار مشکل کرده است
رئیس انجمن سکته مغزی ایران در نامه ای خطاب به وزیر بهداشت ضمن هشدار در خصوص تغییر نرخ ارز داروها، اعلام کرد این موضوع ، درمان نوپای سکته مغزی در کشور را در همین آغاز ناکام گذاشته بر مشکلات متعدد پیش پای آن خواهد افزود.

به گزارش ایلنا، در این نامه آمده است:

استاد ارجمند جناب آقای دکتر ظفرقندی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

محترما تغییر نرخ ارز داروها، قطع نظر از ضرورت و میزان حیاتی بودن آنها، باعث افزایش چند برابری قیمت تجهیزات الزم برای درمان سکته مغزی حاد من جمله ترومبکتومی شده است. این افزایش گاه ٨-١٠ برابر نرخ‌های پیشین است. این موضوع، درمان نوپای سکته مغزی در کشور را در همین آغاز ناکام گذاشته بر مشکالت متعدد پیش پای آن خواهد افزود.

درمان سکته مغزی یکی از مهم ترین مولفه های امنیت اجتماعی است. توانایی کشور در درمان بیماری های خطیر دیگر را با کیفیت درمان سکته مغزی می توان سنجید. سکته مغزی فقیر و غنی نمی‌شناسد. ساعت کار ندارد. از جیب بیمار به هنگام سکته خبر نمی گیرد قیمت های جدید به همراه مشکالت قدیم بی تردید درمان سکته مغزی در سطح کشور را تعطیل یا محدود خواهند کرد.

بیمارستان ها و متخصصین را بیش از این به کارهایی غیر ضروری تر متمایل خواهند کرد و در یک کلام امنیت و سلامتی را به خطر خواهند انداخت. انجمن سکته مغزی ایران مصرانه تقاضا می کند قطع نظر از شیوه ای که برای آن در نظر گرفته می شود امکانات درمان سکته باید به آسانی و به ارزانی فراهم و در همه مناطق کشور به شکل عادلانه توزیع گردند.

داروها و وسائل ضروی درمان مردم در همه موارد حیاتی، حداقل تا استقرار یک سیستم اقتصادی سالم و خود سامان، باید از هرطریق؛ استثنا از افزایش قیمت ارز و/ یا حمایت در قالب بسته های خدماتی بیمه، بطور ویژه دیده شده و توسط دولت تامین گردند. این بدیهی ترین و اساسی ترین وظیفه اخلاقی مسئولینی است که مسئولیت درمان مردم در کشور را پذیرفته اند.

با تشکر دکتر بابک زمانی رئیس انجمن سکته مغزی ایران

