گروگانگیران ۳ هزار دلاری دستگیر شدند

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ محمد کبود تبار در تشریح این خبر گفت: با تماس یکی از شهروندان و اعلام به گروگان گرفته شدن یکی از بستگان خود، تیم عملیات کلانتری ۱۰۴ عباس آباد سریعا دست به کار شدند.

وی افزود: با تحقیقات فنی، ماموران متوجه شدند گروگان گیرها که ۲ نفر بودند طی برقراری تماس با افراد خانواده گروگان، اقدام به اخاذی به مبلغ سه هزار دلار کرده اند.

سرکلانتر یازدهم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: ماموران با شگرد‌های نوین پلیسی هویت گروگان گیرها را شناسایی و با هماهنگی قضایی برای دستگیری آن‌ها وارد مخفیگاهشان شدند و در یک عملیات ویژه پلیسی موفق به دستگیری آن‌ها شدند.

سرهنگ کبود تبار گفت: با آزادی گروگان و بازگشت آن به آغوش خانواده، گروگان گیرها نیز برای سیر مراحل قانونی تحویل دستگا قضایی شدند.

