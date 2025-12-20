تغییر ساعات میادین و بازارهای میوه و ترهبار برای شب یلدا
به مناسبت نزدیک شدن به شب یلدا ساعات کاری تمامی میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهرداری تهران افزایش پیدا کرد.
به گزارش ایلنا، براساس این اطلاعیه ساعات کاری تمامی میادین و بازارهای میوه و ترهبار از امروز شنبه ۲۹ تا فردا ۳۰ آذر ماه صبحها از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر و از ساعت ۱۴:۳۰ بعدازظهر تا ۲۰ شب خواهد بود.
شهروندان میتوانند برای خرید روزانه به ویژه خرید شب یلدا در این ساعات به میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهرداری تهران مراجعه کنند.
بر اساس گزارش سایت شهر، همچنین شهروندان میتوانند با استفاده از اپلیکیشن شهرزاد اقدام به سفارش محصولات مورد نیاز خود کنند تا در سریعترین زمان و با کیفیت بالا به دستشان برسد.