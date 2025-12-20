خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تغییر ساعات میادین و بازارهای میوه و تره‌بار برای شب یلدا

تغییر ساعات میادین و بازارهای میوه و تره‌بار برای شب یلدا
کد خبر : 1730300
لینک کوتاه کپی شد.

به مناسبت نزدیک شدن به شب یلدا ساعات کاری تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران افزایش پیدا کرد.

به گزارش ایلنا، براساس این اطلاعیه ساعات کاری تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار از امروز شنبه ۲۹ تا فردا ۳۰ آذر ماه صبح‌ها از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر و از ساعت ۱۴:۳۰ بعدازظهر تا ۲۰ شب خواهد بود.

شهروندان می‌توانند برای خرید روزانه به ویژه خرید شب یلدا در این ساعات به میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران مراجعه کنند.

بر اساس گزارش سایت شهر، همچنین شهروندان می‌توانند با استفاده از اپلیکیشن شهرزاد اقدام به سفارش محصولات مورد نیاز خود کنند تا در سریع‌ترین زمان و با کیفیت بالا به دستشان برسد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن