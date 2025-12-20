خبرگزاری کار ایران
دستگیری عامل قتل خانوادگی در کرمان

دستگیری عامل قتل خانوادگی در کرمان
رئیس پلیس آگاهی استان از شناسایی و دستگیری عامل قتل خانوادگی در کرمان خبر داد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "میرحبیبی" با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی اعلام گزارشی به 110 مبنی بر وقوع قتل یک زن جوان در یکی از محله های شهر کرمان، بلافاصله تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و پیگیری‌های مستمر موفق شدند عامل این قتل را در یکی از مناطق روستایی حاشیه شهر کرمان شناسایی و دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان خاطرنشان کرد: این متهم که با سلاح سرد مرتکب قتل عمد شده بود پس از انتقال به پلیس آگاهی و بازجویی های اولیه به انجام قتل به سبب اختلاف خانوادگی اقرار و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

انتهای پیام/
