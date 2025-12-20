مقابله قاطعانه پلیس آگاهی با سرقتهای سازمان یافته
معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا گفت: در مرحله اول طرح سه روزه مقابله با سرقتهای خرد بیش از هزار و ۳۰۰ سارق دستگیر و بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ فقره انواع سرقت کشف شد.
به گزارش ایلنا از فراجا، سرهنگ کامیار چهری اظهار کرد: این طرح با تمرکز بر برخورد با سارقان حرفهای و مهار سرقتهای خرد، در سراسر کشور به اجرا درآمد.
وی ادامه داد: در جریان اجرای این عملیات سراسری یک هزار و ۳۳۶ نفر سارق و ۸۲ نفر مالخر شناسایی و دستگیر شدند و ۲ هزارو ۲۵۴ فقره انواع سرقت مرتبط با خودرو کشف شد.
سرهنگ کامیار چهری اضافه کرد: پلیس آگاهی در کنار مقابله با سرقتهای کلان و سازمان یافته، برخورد با سرقتهای خرد را نیز به عنوان یکی از مطالبات جدی شهروندان در دستور کار قرار داده و با اجرای طرحهای هدفمند این نوع جرایم را به صورت مستمر رصد و مهار میکند.این مقام انتظامی تصریح کرد: اجرای این طرح با تکیه بر اقدامات اطلاعاتی، اشراف عملیاتی، گشتهای هدفمند و پیگیری تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی انجام شد و نتایج آن بیانگر اثرگذاری رویکرد پیشگیرانه و برخورد قاطع با سارقان است.
سرهنگ چهری، ضمن توصیه به شهروندان به اینکه خودروهای خود را به تجهیزات ایمنی از جمله قفل پدال مجهز کنید، تاکید کرد: از رها کردن اشیای قیمتی داخل خودرو خودداری و از پارک اتومبیل در معابر کم نور و خلوت پرهیز کنید.
وی خاطرنشان کرد: پلیس آگاهی با قاطعیت مقابله با سرقتهای سازمان یافته و خرد را به صورت مستمر در دستورکار دارد و اجازه نخواهد داد مجرمان امنیت و آرامش شهروندان را خدشهدار کنند.