به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی اظهار کرد: امروز در استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی و استان فارس بیشترین میزان بارش برف را خواهیم داشت.

وی تاکید کرد: برای امروز در بیشتر محورهای خراسان رضوی تردد وسایل نقلیه بدون زنجیر چرخ امکانپذیر نیست و از تردد خودروهایی که زنجیر چرخ نداشته باشند؛ جلوگیری می‌شود.

جانشین رئیس پلیس راه کشور از ساکنان و مسافران این چهار استان خواست تا از سفر و تردد غیرضروری خودداری کنند و در صورت نیاز حتما زنجیر چرخ، وسایل زمستانی مانند لباس گرم، پتو و غذا به همراه داشته و با باک پُر سوخت وارد جاده شوند.

سرهنگ محبی تاکید کرد: برای تردد در همه محورهای کوهستانی و گردنه‌های برف‌گیر لازم است تا وسایل نقلیه مجهز به زنجیر چرخ باشند و در صورت عدم به همراه داشتن زنجیر چرخ از تردد آنها جلوگیری خواهد شد.

انتهای پیام/