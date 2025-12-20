خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهادت ۲ مامور مرزبانی در سانحه رانندگی حین مأموریت مرزی

شهادت ۲ مامور مرزبانی در سانحه رانندگی حین مأموریت مرزی
کد خبر : 1730202
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز اطلاع رسانی مرزبانی سیستان و بلوچستان از شهادت ۲ مرزبان فرماندهی هنگ مرزی میرجاوه در سانحه رانندگی خبر داد.

به گزارش ایلنا از پلیس، در این اطلاعیه آمده است مرزداران فرماندهی هنگ مرزی میرجاوه درحین اعزام به اجرای ماموریت مرزی در تاریخ 1404/09/27 برابر اعلام کارشناس راهوربدلیل شرایط جوی منطقه ومه آلوده بودن و کاهش دید، خودروی مرزبانی با یک دستگاه خودروی هایلوکس دچار سانحه تصادف رانندگی شده که در این حادثه متاسفانه دو همرزم عزیزمان بنام های استواردوم  امیرحسام جوینده و استواردوم محمد دولتخواه با توجه به شدت جرات وارده در منطقه مرزی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

گفتنی است؛ شهیدان استواردوم شهید "امیرحسام جوینده معجوب پور" مجرد و ساکن استان گیلان شهرستان صومعه سرا و استواردوم شهید محمد دولتخواه مجرد و ساکن استان خراسان شمالی شهرستان سملقان بوده اند که در راه پر افتخار حفاظت از میهن و برقراری امنیت پایدار در مرزهای جنوبشرق کشور به شهادت رسیدند.

 گفتنی است مراسم تشییع و تدفین این شهدای بزرگوار متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری