شهادت ۲ مامور مرزبانی در سانحه رانندگی حین مأموریت مرزی

به گزارش ایلنا از پلیس، در این اطلاعیه آمده است مرزداران فرماندهی هنگ مرزی میرجاوه درحین اعزام به اجرای ماموریت مرزی در تاریخ 1404/09/27 برابر اعلام کارشناس راهوربدلیل شرایط جوی منطقه ومه آلوده بودن و کاهش دید، خودروی مرزبانی با یک دستگاه خودروی هایلوکس دچار سانحه تصادف رانندگی شده که در این حادثه متاسفانه دو همرزم عزیزمان بنام های استواردوم امیرحسام جوینده و استواردوم محمد دولتخواه با توجه به شدت جرات وارده در منطقه مرزی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

گفتنی است؛ شهیدان استواردوم شهید "امیرحسام جوینده معجوب پور" مجرد و ساکن استان گیلان شهرستان صومعه سرا و استواردوم شهید محمد دولتخواه مجرد و ساکن استان خراسان شمالی شهرستان سملقان بوده اند که در راه پر افتخار حفاظت از میهن و برقراری امنیت پایدار در مرزهای جنوبشرق کشور به شهادت رسیدند. گفتنی است مراسم تشییع و تدفین این شهدای بزرگوار متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/