به گزارش ایلنا از پلیس، سردار علی‌ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند دو نفره سرقت بعنف توسط کارآگاهان اداره پنجم مبارزه با سرقت بعنف پلیس آگاهی تهران بزرگخبر داد.

وی اظهار داشت: در اواخر آبانماه امسال حوالی ساعت ۱۵:۵۰، یک خانم ۷۵ساله با هویت معلوم، حین تردد در ایستگاه مترو، توسط چند نفر با سوءاستفاده از اعتماد و به بهانه کمک‌رسانی اغفال و به محدوده بهشت‌زهرا (حوالی مزار مطهر شهدا) منتقل می‌شود.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: متهمان پس از انتقال شاکیه به محل مذکور، با خوراندن مایعی مشکوک مخلوط با آبمیوه، وی را بیهوش کرده و سپس یک دستگاه تلفن همراه و یک دستبند طلای متعلق به شاکیه را به سرقت برده و از محل متواری شدند.

سردار ولیپور گودرزی ادامه داد: بلافاصله پس از طرح شکایت و صول پرونده از دادگاه شعبه ۱۰۲ بخش آفتاب، کارآگاهان اداره پنجم مبارزه با سرقت بعنف با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، موفق به شناسایی و دستگیری یکی از متهمان شدند که این فرد در جریان تحقیقات، ضمن اقرار به بزه انتسابی، هویت همدست خود را نیز فاش کرد. در ادامه، متهم دوم که خانم بوده در محدوده گیشا توسط کارآگاهاندستگیر و به اداره پنجم پلیس آگاهی منتقل شد.

وی با اشاره به ادامه روند رسیدگی به پرونده تصریح کرد: با توجه به شباهت شیوه و شگرد ارتکاب جرم، احتمال وقوع سرقت‌های مشابه در سطح تهران بزرگ وجود دارد؛ ازاین‌رو از شهروندانی که با این شیوه و مشخصات مشابه مورد سرقت قرار گرفته‌اند، درخواست می‌شود جهت پیگیری و سیر مراحل قانونی و در صورت شناسایی متهمان، به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کنند، اقدامات پلیسی در خصوص شناسایی سایر شکات احتمالی و تکمیل پرونده همچنان ادامه دارد.

توصیه‌های پلیسی

سردار گودرزی در پایان با تأکید بر لزوم هوشیاری شهروندان خاطرنشان کرد:

• از اعتماد به افراد ناشناس به‌ویژه در اماکن عمومی، ایستگاه‌های مترو و پایانه‌ها خودداری کنید.

• از پذیرش هرگونه خوراکی و نوشیدنی از افراد غریبه اکیداً پرهیز شود.

• سالمندان و خانواده‌ها نسبت به شیوه‌های فریبکارانه با عنوان کمک‌رسانی آگاه‌سازی شوند.

• در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را سریعاً از طریق ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

