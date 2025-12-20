غربالگری سلامت ۲۲ هزار زن سرپرست خانوار
مدیرکل دفتر خانواده و زنان معاونت سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه شیوع برخی بیماریها بهویژه سرطان در میان زنان سرپرست خانوار بالاتر از جمعیت عمومی است، گفت: ۲۲ هزار زن سرپرست خانوار به مراکز بهداشت مراجعه کرده و غربالگریهایی شامل دیابت، فشار خون، بیماریهای قلبی و سرطانهای شایع زنان از جمله سرطان سینه، رحم و روده برای آنان انجام شده است.
به گزارش ایلنا، مریم خاک رنگین، مدیرکل دفتر خانواده و زنان معاونت سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از اجرای برنامه غربالگری سلامت جسمی زنان سرپرست خانوار خبر داد و گفت: بررسیهای اولیه این طرح نشان میدهد شیوع برخی بیماریها بهویژه سرطان، در میان زنان سرپرست خانوار بالاتر از جمعیت عمومی است موضوعی که نهتنها محدود به ایران نیست بلکه در بسیاری از کشورها بهخصوص در طبقات اقتصادی و اجتماعی پایینتر به دلیل دسترسی کمتر به برنامههای غربالگری و تشخیص زودهنگام مشاهده میشود.
وی با اشاره به آغاز این برنامه از سال ۱۴۰۳ در دفتر امور خانواده و بانوان سازمان بهزیستی افزود: در مرحله نخست اجرای طرح حدود یکهزار و ۱۰۰ پرونده بررسی و تحلیل شد که نتایج آن ضرورت تمرکز ویژه بر پیشگیری و شناسایی زودهنگام بیماریها در میان زنان سرپرست خانوار را برجسته کرد.
مدیرکل دفتر خانواده و زنان معاونت سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه این برنامه با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بهویژه معاونت بهداشت در حال اجراست، گفت: ابتکار امسال، آغاز هماهنگی در سطح وزارتخانه میان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت بود که پس از آن از طریق برگزاری جلسات هماهنگی استانی، آموزش مددکاران اجتماعی و جلسات توجیهی وزارت بهداشت برای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ادامه یافت. همزمان، ارتباط مستمر در سطح ستاد سازمان بهزیستی با وزارت بهداشت برای شناسایی و رفع چالشهای اجرایی برقرار شد.
خاکرنگین ادامه داد: در ششماهه نخست سال تمرکز اصلی بر ایجاد هماهنگیهای بینبخشی در سطوح ستادی، دانشگاهی و استانی و آمادهسازی بسترهای اجرایی طرح بود و طی دو ماه اخیر این برنامه بهصورت عملیاتی و با سرعتهای متفاوت در استانهای مختلف کشور وارد مرحله اجرا شده است.
به گفته مدیرکل دفتر خانواده و زنان سازمان بهزیستی تاکنون حدود ۴۰ هزار فرم ارجاع تکمیل شده که به معنای فراخوان ۴۰ هزار زن سرپرست خانوار توسط مددکاران اجتماعی این سازمان است. این افراد پس از شرکت در دورههای آموزشی مرتبط با اهمیت غربالگری و آشنایی با خدمات بهداشتی در دسترس که اغلب کمهزینه یا رایگان هستند مورد ارزیابی اولیه قرار گرفته و به مراکز بهداشت ارجاع شدهاند.
مراجعه ۲۲ هزار زن سرپرست خانوار به مراکز بهداشت
وی افزود: از میان این ۴۰ هزار ارجاع حدود ۲۱ هزار فرم به سازمان بهزیستی بازگشته است به این معنا که ۲۲ هزار زن سرپرست خانوار به مراکز بهداشت مراجعه کرده و غربالگریهایی شامل دیابت، فشار خون، بیماریهای قلبی و سرطانهای شایع زنان از جمله سرطان سینه، رحم و روده برای آنان انجام شده است از این تعداد حدود سه هزار نفر نیازمند دریافت خدمات تخصصی بوده و به سطح دوم درمان ارجاع داده شدهاند.در این مرحله برای زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی پرونده سلامت تشکیل شده است.
خاکرنگین تصریح کرد: پرونده سلامت این امکان را فراهم میکند تا مددکاران اجتماعی و کارشناسان ستادی و کشوری میزان استفاده زنان از خدمات غربالگری و ارجاع را پایش کرده و مشخص کنند که آیا فرد نیازمند خدمات تکمیلی، آزمایشهای بیشتر یا پیگیریهای درمانی است یا خیر. در صورت نیاز مددکاران اجتماعی با بهرهگیری از ظرفیت پزشک خانواده و شبکه بهداشت فرایند پیگیری را ادامه میدهند.
مدیرکل دفتر خانواده و زنان سازمان بهزیستی با تأکید بر نقش نظام شبکه بهداشت در ارائه خدمات تقریباً رایگان اظهار کرد: یکی از چالشهای مهم در حوزه مددکاری اجتماعی، آگاهی پایین برخی خانوادهها بهویژه گروههای در شرایط دشوارتر از امکانات و خدمات موجود در جامعه است. این در حالی است که شبکه خانههای بهداشت، مراکز جامع سلامت و پایگاههای بهداشتی بهخوبی در سراسر کشور توزیع شدهاند اما اطلاعرسانی و آگاهیبخشی در این زمینه نیازمند تقویت است.
به گفته وی، برنامه غربالگری بهانهای برای آشنایی زنان سرپرست خانوار با خدمات بهداشتی در دسترس بوده و اکنون دستکم ۲۲ هزار زن میدانند که در نزدیکی محل سکونت خود مراکزی با حضور پزشک، ماما، مشاور تغذیه و روانشناس فعال است.
خاکرنگین همچنین از حمایتهای مالی سازمان بهزیستی در سه سرطان شایع سینه، رحم و روده خبر داد و گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه خدمات بستری زنان سرپرست خانوار در بیمارستانهای دولتی رایگان است و صندوق بیماریهای خاص نیز از این گروه حمایت میکند. ابتکار امسال این است که پرداختهای حمایتی سازمان بهزیستی منوط به عضویت مبتلایان در صندوق بیماریهای خاص شده است.
وی افزود: هماهنگیهایی با بیمه سلامت انجام شده و اطلاعات لازم به استانها ابلاغ شده است تا عضویت زنان سرپرست خانوار در بیمه سلامت بهطور جدی پیگیری شود. این پرداختها نقش تکمیلی داشته و بخشی از شکافهای موجود در نظام سلامت، از جمله تأمین برخی داروها یا خدماتی که بهصورت روتین تحت پوشش بیمه پایه نیستند، را جبران میکند.
مدیرکل دفتر خانواده و زنان سازمان بهزیستی با اشاره به امکان توسعه دامنه حمایتها گفت: به استانها مجوز داده شده است که در صورت باقی ماندن منابع برای بیماریهایی مانند دیابت و بیماریهای قلبی نیز اقدام کنند هرچند اولویت اصلی همچنان با سه سرطان شایع است همچنین پرداخت کمکهزینه درمان و ایابوذهاب برای افرادی که نیازمند خدمات تخصصی سطح دو و سه هستند، پیشبینی شده است.
وی در پایان تأکید کرد: راهحل ریشهای، پیگیری ماده ۷۳ بند «پ» قانون برنامه هفتم توسعه و تصویب پوشش خدمات مازاد بر بیمه پایه برای زنان سرپرست خانوار بهویژه مبتلایان به بیماریهای خاص در شورای عالی بیمه سلامت است بر اساس آمار بیمه سلامت در حال حاضر حدود ۷۶۰۰ زن سرپرست خانوار مبتلا به بیماری خاص شناسایی شدهاند که با وجود رایگان بودن بیمه پایه و خدمات بستری همچنان در پرداخت فرانشیز دارو و برخی خدماتی مانند رادیوتراپی، ماموگرافی و شیمیدرمانی با چالشهایی مواجهاند.