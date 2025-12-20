رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت مطرح کرد:
تولید ۵ برابری داروهای ترک اعتیاد در ایران نسبت به مصرف واقعی!
به گزارش ایلنا، همایون سامهیح نجفآبادی رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت مجلس در مورد تولید داروهای مورد استفاده در درمان اعتیاد، گفت: متأسفانه میزان تولید داروهایی مانند متادون، شربت متادون و سایر داروهای مورد استفاده در ترک اعتیاد در کشور معادل سایر کشورها است و برآوردها نشان میدهد حجم تولید این داروها در ایران حدود پنج برابر میزان مصرف واقعی مردم است؛ عددی که در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار نگرانکننده به نظر میرسد.
وی در مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها، افزود: در سطح جهانی، تنها حدود ۵ کارخانه بزرگ تولید داروهای مخدر و شبهمخدر فعال هستند، در حالی که در کشور ما عملاً معادل همین تعداد واحد تولیدی ایجاد شده است این در شرایطی است که کل اروپا تنها ۲ کارخانه در این حوزه دارد و چنین حجمی از تولید، بدون تردید نیازمند بازنگری جدی و شفافسازی دقیق است.
رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر ضرورت نظارت مؤثر تصریح کرد: بدون آنکه بخواهیم به کسی اتهامی وارد کنیم، روشن است که ماجرا نمیتواند خارج از یکی از حلقههای تولید یا توزیع باشد و وقتی تولید چندین برابر نیاز واقعی کشور است، طبیعی است که این مازاد به مسیرهای غیرشفاف هدایت شود و این موضوع امروز به دغدغه جدی بسیاری از درمانگران حوزه اعتیاد تبدیل شده است.
سامهیح نجفآبادی ادامه داد: همه از واقعیتهای موجود اطلاع دارند اما متأسفانه اقدامی متناسب با ابعاد مسئله صورت نمیگیرد و معمولاً اجازه میدهیم مشکل به مرحله بحران برسد و سپس بهدنبال راهحل میرویم و این در حالی است که پیشگیری و مدیریت بهموقع، هزینههای اجتماعی و امنیتی بسیار کمتری دارد.
نماینده کلیمیان در مجلس دوازدهم با اشاره به کاهش ورود تریاک به کشور، گفت: در سالهای اخیر، واردات تریاک به ایران و کشفیات مواد مخدر کاهش یافته است، اما نیاز بازار مواد مخدر همچنان وجود دارد و در نتیجه، برخی از این داروهای درمان اعتیاد بهراحتی در دسترس افراد قرار میگیرد؛ مسئلهای که هدف اصلی این داروها یعنی درمان و کنترل اعتیاد را زیر سؤال میبرد.
رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد موضوع کشت شقایق نیز افزود: در مورد صدور مجوز برای کشت شقایق، لازم است با نگاه کارشناسی تصمیمگیری شود و بر اساس پیگیری از فرد متخصص این حوزه، میزان ماده مؤثره در کشت طبیعی بسیار محدود است و استخراج آن بهصورت اقتصادی مقرونبهصرفه نیست بنابراین نباید این موضوع بدون پشتوانه علمی و ارزیابی دقیق، بهعنوان راهحل مطرح شود.
به گزارش خانه ملت، وی تأکید کرد: ضروری است وزارت بهداشت، دستگاههای نظارتی و نهادهای مسئول، با رصد دقیق زنجیره تولید تا توزیع داروهای مخدر و شبهمخدر، از انحراف این داروها جلوگیری کنند و بیتوجهی به این موضوع میتواند پیامدهای اجتماعی و درمانی سنگینی بهدنبال داشته باشد و بحران اعتیاد را وارد مرحله پیچیدهتری کند.