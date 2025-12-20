فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی دی ماه

خبرگزاری کار ایران
سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: کلیه مشمولان دارای برگ آماده به خدمت برای دی ماه سال ۱۴۰۴ می‌بایست در محل و مراکز مندرج در برگ معرفی نامه مشمولان حضور یابند.

به گزارش ایلنا، طبق اعلام سازمان وظیفه عمومی فراجا، کلیه مشمولانی که برگ آماده به خدمت برای دی ماه سال ۱۴۰۴ را دریافت کرده‌اند، می‌بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند. 

مشمولان اعزامی می‌بایست برگ واکسن مننژیت و دوگانه را در روز اعزام به همراه داشته باشند. همچنین در روز اعزام به خدمت باید مدارک مندرج در برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را به همراه کارت تلفن همگانی که از طریق مخابرات استان‌ها تهیه شده را همراه داشته باشند و از همراه داشتن هرگونه گوشی تلفن همراه، ساعت هوشمند، مموری کارت و سایر لوازم الکترونیکی خودداری کنند. 

در این اطلاعیه آمده است که‌عدم حضور به موقع در زمان و محل‌های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد. 

بر اساس گزارش سایت پلیس در این اطلاعیه آمده است، مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان به نشانی www. vazifeh. police. ir و یا کانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

