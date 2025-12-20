خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل حمل‌ونقل شهرداری تهران:

سهم حمل‌ونقل عمومی از سفرهای شهری ۳۵ درصد کاهش‌ یافته است

سهم حمل‌ونقل عمومی از سفرهای شهری ۳۵ درصد کاهش‌ یافته است
کد خبر : 1730016
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل حمل‌ونقل شهرداری تهران با اشاره به اینکه حدود ۷ میلیون موتورسیکلت عامل مهم تشدید ترافیک پایتخت است، گفت: سهم حمل‌ونقل عمومی از سفرهای شهری به حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش‌یافته است.

به گزارش ایلنا، مهدی گلشنی مدیرکل حمل‌ونقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران با اشاره به عوامل تشدیدکننده ترافیک پایتخت گفت: ترافیک و حمل‌ونقل در کلان‌شهری مثل تهران، موضوعی چندوجهی است که بر کیفیت زندگی، اقتصاد و سلامت روان شهروندان تأثیر مستقیم دارد. یکی از معضلات اصلی فعلی، افزایش بی‌رویه استفاده از موتورسیکلت، حدود ۶ تا ۷ میلیون دستگاه، است که به دلیل قانون‌گریزی راکبین و حرکت در پیاده‌روها و خطوط ویژه، نظم ترافیکی شهر را مختل کرده‌اند.

وی با بیان اینکه توسعه حمل‌ونقل پاک نیازمند زیرساخت‌های فرهنگی و فنی است، اظهار کرد: استفاده از دوچرخه در کشورهای توسعه‌یافته به‌عنوان یک مد حمل‌ونقلی پذیرفته شده است، اما در تهران تجربیات گذشته نشان داده که بدون مطالعه دقیق و فرهنگ‌سازی، صرفاً ایجاد مسیرهای دوچرخه مانند آنچه در منطقه ۲ یا مسیرهای شرقی، غربی انجام شد، نمی‌تواند موفق باشد و حتی ممکن است مورد استقبال قرار نگیرد.

مدیرکل حمل‌ونقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران در رادیو گفت‌وگو با تأکید بر لزوم تقویت حمل‌ونقل عمومی تصریح کرد: متأسفانه سهم حمل‌ونقل عمومی از سفرهای شهری به حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش‌یافته است، درحالی‌که این عدد باید بسیار بالاتر باشد. ترافیک سنگین باعث کندی حرکت اتوبوس‌ها و افزایش زمان سفر شده و همین موضوع، جذابیت استفاده از حمل‌ونقل عمومی را برای شهروندان کاهش داده است.

وی با اشاره به اقدامات در دست انجام برای مدیریت ترافیک یادآور شد: تشکیل قرارگاه ویژه موتورسیکلت با همکاری پلیس و سایر نهادها، توسعه خطوط مترو و اتوبوس‌رانی و تلاش برای هوشمندسازی ترافیک از جمله برنامه‌هایی است که دنبال می‌شود، اما حل ریشه‌ای این معضل نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مختلف و تغییر نگرش شهروندان به مقوله سفر شهری است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری