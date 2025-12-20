هوای تهران در وضعیت زرد

به گزارش ایلنا، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: میانگین کیفیت هوا هم اکنون بر روی شاخص ۸۷ قرار گرفته و وضعیت هوا زرد و قابل قبول است.

میانگین شاخص کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۱۰۸ و در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه قرار داشت. از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۳۰ روز قابل قبول، ۱۱۴ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۲۰ روز ناسالم، دو روز بسیار ناسالم و دو روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.

