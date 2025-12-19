خدمات وزارت بهداشت در برف و سیلاب

به گزارش ایلنا، حسین کرمانپور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از ۲۵ تا ۲۸ آذر، وزارت بهداشت با به کارگیری ۳۴۹۲ پایگاه اورژانس، ۱۵۲ هزار تخت، ۳۰ هزار واحد بهداشتی و بیش از ۲۴۰ هزار نیروی عملیاتی به ۵۰ مصدوم خدمات داد.



۳۲ مادر باردار پرخطر به مناطق امن منتقل شدند، ۲۵۰ واحد خون به هرمزگان رسید اما در این میان متاسفانه ۶ هم وطن هم جان باختند.



هم زمان ارزیابی و ترمیم خسارات زیر ساختی، پایش آب آشامیدنی و کنترل مخاطرات بهداشتی ادامه دارد.



سلامت حتی زیر باران برف و سیلاب متوقف نمی شود.»