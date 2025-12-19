آخرین وصعیت محورهای مواصلاتی

به گزارش ایلنا، سیاوش محبی با اعلام این خبر گفت: امروز (۲۸ آذرماه) در استان‌های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، فارس، مرکزی، همدان، لرستان، قم، کرمان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، یزد، بوشهر، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان جنوب، ایرانشهر، سمنان و خوزستان بارش برف و باران را داریم.

وی افزود: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج (پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک) سنگین است. محبی در پایان گفت: محورهای پونل-خلخال، بندرلنگه- پارسیان، محور دلگان- زهکلوت، محور گلپایگان- گردنه شاه ولایت، محور هنده – رضاآباد (حوزه گلپایگان) و محور جاسک-میناب، جیرفت – بلوک مسدود هستند.

