آخرین وصعیت محورهای مواصلاتی
جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به بارش برف و باران در برخی جادههای کشور از انسداد هفت محور مواصلاتی خبر داد.
به گزارش ایلنا، سیاوش محبی با اعلام این خبر گفت: امروز (۲۸ آذرماه) در استانهای خراسان جنوبی، خراسان رضوی، فارس، مرکزی، همدان، لرستان، قم، کرمان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، یزد، بوشهر، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان جنوب، ایرانشهر، سمنان و خوزستان بارش برف و باران را داریم.
وی افزود: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج (پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک) سنگین است.
محبی در پایان گفت: محورهای پونل-خلخال، بندرلنگه- پارسیان، محور دلگان- زهکلوت، محور گلپایگان- گردنه شاه ولایت، محور هنده – رضاآباد (حوزه گلپایگان) و محور جاسک-میناب، جیرفت – بلوک مسدود هستند.