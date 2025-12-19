کشف ۱۴۷ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه

به گزارش ایلنا به نقل از سایت پلیس، سردار "محمدرضا اسحاقی" در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران پلیس با همکاری نهادهای امنیتی استان، با دریافت اخباری مبنی بر نگهداری محموله مواد مخدر در این شهرستان، عملیات شناسایی و دستگیری سوداگران مرگ در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از انجام اقدامات تخصصی، موفق به شناسایی محل نگهداری موادمخدر شده و پس از بازدید محل مذکور مقدار 147 کیلوگرم موادمخدر از نوع شیشه که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف نمودن.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه عملیات دستگیری سوداگران مرگ توسط پلیس ادامه دارد؛ خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر جزو وظایف اصلی فراجا بوده و ماموران پلیس تا ریشه کن کردن این بلای خانه مان سوز دست از تلاش و مبارزه نخواهند کشید.