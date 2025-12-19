خبرگزاری کار ایران
کشف ۱۴۷ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه

کد خبر : 1729854
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف 147 کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه در شهرستان میرجاوه خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت پلیس، سردار "محمدرضا اسحاقی" در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران پلیس با همکاری نهادهای امنیتی استان، با دریافت اخباری مبنی بر نگهداری  محموله مواد مخدر در این شهرستان، عملیات شناسایی و دستگیری سوداگران مرگ در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از انجام اقدامات تخصصی، موفق به شناسایی محل نگهداری موادمخدر شده و پس از بازدید محل مذکور مقدار 147 کیلوگرم موادمخدر از نوع شیشه که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف نمودن.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه عملیات دستگیری سوداگران مرگ توسط پلیس ادامه دارد؛ خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر جزو وظایف اصلی فراجا بوده و ماموران پلیس تا ریشه کن کردن این بلای خانه مان سوز دست از تلاش و مبارزه نخواهند کشید.

 

