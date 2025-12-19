طبق قانون، استفاده از مراکز ورزشی برای معلولان رایگان شود

به گزارش ایلنا، علی محمودنژاد - مدیرعامل انجمن حمایت از معلولان در گردهمایی بررسی نقش ورزش در توانمندسازی زنان دارای معلولیت که با حضور دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، رئیس دفتر یونسکو در تهران، سخنگوی دولت، رئیس دفتر یونیسف در ایران و جمعی از ورزشکاران پارا و افراد دارای معلولیت برگزار شد، گفت: جامعه معلولان ایران دارای بیش از ۱۸۰ شعبه و دفتر فعال در سراسر کشور است و نزدیک به ۲۴۰ هزار نفر از افراد دارای معلولیت عضو این مجموعه هستند.

وی با اشاره به ماده ۸ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، گفت: بر اساس این ماده قانونی، تمامی مراکز، باشگاه‌ها و مؤسسات فرهنگی و ورزشی موظف‌اند خدمات خود را به‌ صورت رایگان در اختیار افراد دارای معلولیت قرار دهند.

مدیرعامل انجمن حمایت از معلولان از وزیر ورزش و جوانان خواست که این قانون را اجرایی کند.

