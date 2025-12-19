خبرگزاری کار ایران
طبق قانون، استفاده از مراکز ورزشی برای معلولان رایگان شود

کد خبر : 1729771
رئیس جامعه معلولان ایران با اشاره به ماده ۸ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که تمامی مراکز ورزشی برای معلولان رایگان است، از سخنگوی دولت و وزیر ورزش خواست که این قانون اجرا شود.

به گزارش ایلنا،  علی محمودنژاد - مدیرعامل انجمن حمایت از معلولان در گردهمایی بررسی نقش ورزش در توانمندسازی زنان دارای معلولیت که با حضور دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، رئیس دفتر یونسکو در تهران، سخنگوی دولت، رئیس دفتر یونیسف در ایران و جمعی از ورزشکاران پارا و افراد دارای معلولیت برگزار شد، گفت: جامعه معلولان ایران دارای بیش از ۱۸۰ شعبه و دفتر فعال در سراسر کشور است و نزدیک به ۲۴۰ هزار نفر از افراد دارای معلولیت عضو این مجموعه هستند.

وی با اشاره به ماده ۸ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، گفت: بر اساس این ماده قانونی، تمامی مراکز، باشگاه‌ها و مؤسسات فرهنگی و ورزشی موظف‌اند خدمات خود را به‌ صورت رایگان در اختیار افراد دارای معلولیت قرار دهند.

مدیرعامل انجمن حمایت از معلولان از وزیر ورزش و جوانان خواست که این قانون را اجرایی کند.

