کسب مقام اول تیمی فراجا در پانزدهمین دوره مسابقات قرانی خواهران شاغل در نیروهای مسلح

به گزارش ایلنا، سردار بهرامی معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، اعلام کرد: خواهران شاغل در فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران موفق شدند برای اولین بار با کسب بالاترین امتیاز در میان رده‌های مختلف نیروهای مسلح، مقام اول تیمی پانزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم خواهران شاغل در نیروهای مسلح را از آن خود کنند.

وی تأکید کرد: باید فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه قرآن در انتظامی کشور به نتیجه برسد و بازخورد اصلی آن را همگان در رفتار و برخورد حکیمانه کارکنان این نهاد انقلابی مشاهده نمایند و این توفیقات قرآنی خود را در رفتار و برخورد مجموعه عظیم انتظامی کشور با آحاد مردم نشان خواهد داد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه حفظ و قرائت قرآن مهم است ولی هدف اصلی در فعالیتهای قرآنی، باید تجلی آموزه‌ها و تعالیم قرآنی در اعمال روزانه و زندگی روزمره ما باشد، خاطرنشان کرد: موفقیت فعالان قرآنی نویدبخش حقیقت انتظامی در تراز جامعه قرآنی و انقلاب اسلامی است.

سردار بهرامی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: بی‌تردید، انس با قرآن کریم و بهره‌مندی از آموزه‌های نورانی آن، زمینه‌ساز رشد معنوی و اخلاقی کارکنان و موفقیت های آنان در ماموریت های محوله می گردد.

معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در پایان با تبریک این موفقیت بزرگ به خانواده‌ بزرگ فراجا، خاطرنشان کرد: این دستاورد نشان‌دهنده عمق باور دینی، اهتمام به معارف قرآنی و پیوند عمیق کارکنان فراجا با فرهنگ قرآنی است.

