مدیریت بحران در جنگ ۱۲ روزه/ هیچ کمبود دارو و خدمات درمانی رخ نداد

به گزارش ایلنا، دکتر جعفر میعادفر، رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در همایش تخصصی پدافند غیرعامل در نظام سلامت تأکید کرد: در جنگ ۱۲ روزه نه تنها کمبود دارو و مواد غذایی رخ نداد، بلکه انتقال و توزیع آن‌ها به صورت مستمر انجام شد.

وی با تشریح تجربیات مدیریت بحران در جنگ ۱۲ روزه، از عملکرد موفق و منسجم نظام سلامت کشور در مواجهه با تهدیدات هم‌زمان و گسترده خبر داد.

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به شدت تهاجمات در این دوره گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه، در برخی لحظات شاهد حملات هم‌زمان به بیش از ده نقطه در چندین شهر کشور بودیم که نشان‌دهنده حجم بالای تهدیدات و پیچیدگی شرایط بود. با این حال نیروهای فوریت‌های پزشکی و درمانی کشور با آمادگی کامل و هماهنگی مناسب، خوش درخشیدند.

دکتر میعادفر افزود: هدف اصلی دشمن در این دوره، شهر تهران بود. با تخلیه بخشی از جمعیت پایتخت، مدیریت دسترسی‌ها و ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی تسهیل شد، اما استان‌ها و شهرهای شمالی کشور با افزایش قابل توجه جمعیت مواجه شدند که دولت و نظام سلامت با مدیریتی مثال‌زدنی این شرایط را کنترل کردند.

رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت بهداشت تأکید کرد: در طول این بحران، نه تنها هیچ کمبود دارو و شیر خشک وجود نداشت، بلکه جابجایی دارو و مواد غذایی به‌صورت مستمر و بدون وقفه انجام شد و نظام سلامت کشور بدون از دست دادن انسجام، قوانین و اقتدار خود، خدمات‌رسانی را ادامه داد.

وی یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه‌های مسئول را کاهش نگرانی و اضطراب در میان مردم دانست و گفت: باید به گونه‌ای مدیریت کنیم که مردم احساس امنیت و آرامش داشته باشند و بدانند نظام سلامت در سخت‌ترین شرایط نیز پای کار است.

دکتر میعادفر با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های حیاتی مراکز درمانی خاطرنشان کرد: بیمارستان‌ها باید به سیستم‌های جایگزین مجهز باشند تا در صورت بروز بحران، شاهد قطع آب، برق و گاز نباشیم و ارائه خدمات درمانی بدون وقفه ادامه یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، شهر ارومیه را به دلیل موقعیت راهبردی و مرزی آن بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: طولانی بودن مرز مشترک این شهر با کشورهای همسایه، لزوم توجه ویژه به مقوله پدافند غیرعامل و ارتقای آمادگی مراکز خدمات‌رسان و درمانی را دوچندان می‌کند.

رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت بهداشت در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارشناسان اورژانس، کادر درمان و مدیران حوزه سلامت، بر استمرار برنامه‌های آمادگی، آموزش و هماهنگی بین‌بخشی به منظور افزایش تاب‌آوری نظام سلامت کشور تأکید کرد.

