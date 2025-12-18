با حکم وزیر بهداشت؛
معاون آموزشی وزارت بهداشت منصوب شد
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در حکمی، دکتر طاهره چنگیز را به عنوان معاون آموزشی وزارت بهداشت منصوب کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از وبدا، متن این حکم به شرح زیر است:
سرکار خانم دکتر طاهره چنگیز عضو محترم هیئت علمی دانشگاه با سلام
خدمت به مردم عزیز کشورمان فرصت و نعمت مغتنمی است که خداوند منان به بندگان خدوم خویش ارزانی داشته است. این فرصت در حوزه سلامت ارزش مضاعفی دارد که نتیجه آن کاهش آلام مردم و ارتقای سلامت جامعه است.
نظر به تعهد و تجارب ارزشمند سرکار عالی، به موجب این ابلاغ به سمت «معاون آموزشی» منصوب میشوید تا نسبت به انجام اموری که به شما محول میشود با رعایت ضوابط قانونی و جهات شرعی اقدام نمایید.
انتظار میرود با توجه به اهمیت تحقق شعارهای رئیس جمهور محترم در جهت اجرایی شدن سیاستهای کلی نظام سلامت و اهداف برنامه هفتم پیشرفت و ضرورت مشارکت کلیه ذینفعان داخل و خارج وزارت اهتمام لازم را در اجرای وظایف محوله به عمل آورید امیدوارم با توکل به خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق باشید.