کنترل قیمت و کیفیت اقلام یلدایی در میادین میوه و تره‌بار + نرخ اقلام

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران از کنترل قیمت اقلام یلدایی در میادین پایتخت خبر داد.

به گزارش ایلنا، مهدی بختیاری‌زاده مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران درخصوص توزیع اقلام یلدایی در بازارهای میوه و تره بار پایتخت اظهار کرد: در آستانه شب یلدا از قبل تدبیر بر این شد که اقلام پرمصرف یلدایی به اندازه کافی در میادین تامین و توزیع شود. 

وی با بیان اینکه سازمان با کمک بهره‌برداران شروع به پیش خرید، ذخیره‌سازی و تامین مکفی اقلام یلدایی کرد، گفت: این اقدام به به گونه‌ای بود که در ایام یلدا که مردم مراجعات بیشتری را به بازارهای میادین دارند ما با کمبودی مواجه نشویم. تدبیر شد تا بیش از سال‌های گذشته اقلام تهیه و در انبارها موجود بشود. 

بختیاری‌زاده ادامه داد: ارائه خدمات سازمان میادین بی‌وقفه تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت. همچنین قیمت‌ها ثابت شده و هیچ تغییری در این روزها اتفاق نمی‌افتد. 

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران با اشاره به قیمت برخی اقلام گفت: الان هر کیلوگرم هندوانه یلدایی ۳۵ هزار تومان، هر کیلوگرم انار یلدایی ۱۰۵ هزار تومان و هر کیلوگرم خرمالوی درجه یک ۱۰۵ هزار تومان به مصرف کننده ارائه خواهد شد. اقلامی مثل آجیل شیرین که جزو اقلام پر مصرف یلدایی است، هم از پیش در غرف و انبارهای سازمان موجود شده است و کمبودی پیرامون آجیل نداریم. هر کیلوگرم آجیل شیرین یلدایی هم ۶۶۶ هزار تومان برای مصرف کننده توزیع خواهد شد. 

به گزارش شهر، وی خاطرنشان کرد: در مورد دیگر اقلام، مانند اقلام پروتئینی، برنج و اقلام پر مصرف خانوار که در کنار اقلام یلدایی به فروش می‌رسد، تدبیر به اندازه کافی بوده و پاسخگوی نیاز مردم خواهیم بود. این اطمینان خاطر را به مردم می‌دهیم که در بازارهای سازمان میادین هیچ کمبود و تغییر قیمتی در این روزها نخواهیم داشت.

