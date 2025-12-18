ترافیک عادی و روان در اکثر معابر تهران

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز جامع اطلاع‌رسانی برخط، سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به وضعیت ترافیک خیابان‌ها و بزرگراه‌های حال حاضر تهران گفت: امروز وضعیت تردد در معابر و بزرگراه‌ها پایتخت عادی و روان است و اما پیش بینی می‌شود که از عصرگاه تا ساعات پایانی شب در برخی از خیابان‌ها شاهد افزایش حجم ترافیک باشیم.

وی در ادامه افزود: رانندگان از عجله و شتاب در معابر خلوت همچنین معابر لغزنده شمالی پایتخت خودداری کرده و با سرعت مطمئنه و حتی کمتر از آن تردد کنند؛ در سرعت‌های بالا، راننده از ارائه واکنش مناسب به هنگام مواجه با خطر ناتوان خواهد بود.

شریفی بیان کرد: رعایت سرعت مجاز و راندن خودرو، متناسب با شرایط محیطی، بجز ایمنی ترافیک؛ مزایای دیگری همچون در اختیار داشتن زمان کافی برای آگاهی از خطرات احتمالی و ارائه واکنش مناسب نسبت به آن‌ها، کنترل مناسب وسیله نقلیه در صورت پیش بینی بروز تصادف، کمتر بودن مسافت توقف و در نتیجه جلوگیری از برخورد و یا کاهش شدت برخورد را نیز به همراه دارد.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در خاتمه افزود: در روزهای برفی و بارانی باید با سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب رانندگی کنید و اما موضوع مهم دیگر توصیه به موتور سواران عزیز است؛ که تا جایی که امکان دارد از تردد در مناطق شمالی پایتخت خودداری کنند؛ زیرا احتمال تصادف، واژگونی و سر خوردن بسیار بالاست.

