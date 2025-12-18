خبرگزاری کار ایران
سفر هیأت دانشگاه علوم پزشکی جنوب چین به ایران با محوریت گسترش همکاری‌های دانشگاهی

سفر هیأت دانشگاه علوم پزشکی جنوب چین به ایران با محوریت گسترش همکاری‌های دانشگاهی
راهکارهای گسترش همکاری‌های علمی و آموزشی میان جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه علوم پزشکی جنوب چین، در دیدار هیأت این دانشگاه با مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، هیأت دانشگاه علوم پزشکی جنوب چین با هدف آشنایی با ظرفیت‌های علمی و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران و بررسی زمینه‌های توسعه همکاری‌های دوجانبه، طی روزهای ۲۱ تا ۲۵ آذرماه جاری به کشورمان سفر کرد. 

در همین راستا، اعضای این هیأت روز ۲۳ آذرماه با حمید اکبری، مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جمعی از مدیران آموزشی این وزارتخانه دیدار و گفت‌وگو کردند. 

در ابتدای این دیدار، اکبری توضیحات جامعی درباره توانمندی‌های نظام آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات مرتبط ارائه کرد و تدوین و مبادله تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه علوم پزشکی جنوب چین و دانشگاه متناظر ایرانی را گامی مهم در مسیر برقراری و توسعه هدفمند همکاری‌های علمی و آموزشی دانست. 

وی همچنین بر حمایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از گسترش همکاری‌های دانشگاهی میان دو کشور تأکید کرد. 

در ادامه، پرفسور جان چن، رئیس هیأت دانشگاه علوم پزشکی جنوب چین، ضمن تشریح ظرفیت‌ها، فعالیت‌ها و همکاری‌های بین‌المللی این دانشگاه، دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در آن مرکز علمی را از جمله دانشجویان برتر دانشگاه معرفی کرد. 

در بخش پایانی این نشست، سایر مدیران حاضر به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود برای توسعه همکاری‌های دانشگاهی میان دو طرف پرداختند. 

به گزارش وبدا، تبادل و ارتقای دانش اعضای هیأت علمی، انجام تحقیقات مشترک علمی، تبادل دانشجو، برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک، امکان اعطای بورس‌های تحصیلی، همکاری در حوزه طب سنتی، برگزاری کارگاه‌ها، سمینارها و کنفرانس‌های علمی مشترک، تبادل برنامه‌های آموزشی و تربیت مشترک دانشجو، از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این دیدار بود.

