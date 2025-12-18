به گزارش ایلنا، رئیس اداره آزمون‌های مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش و پرورش گفت: نمرات این امتحانات در «سوابق تحصیلی» لحاظ نمی‌شود، لذا دانش آموزانی که قصد دارند از سابقه تحصیلی برای ورود به دانشگاه‌ها استفاده و در آزمون نهایی سال تحصیلی جاری شرکت کنند، باید مجدداً در خرداد سال بعد در آزمون همان دروس شرکت کنند. به گفته طبری، آزمون‌ها طبق برنامه اعلام شده از امروز تا ۱۰ دی برگزار می‌شود. دانش آموزان برای مشاهده جدول آزمون‌ها به نشانی azmoon.medu.gov.ir مراجعه کنند.

