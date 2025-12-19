«شجاع احمدوند» رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که با توجه به تاکید رئیس جمهور مبنی بر آمادگی دولت در راستای فراهم کردن بسترهای لازم برای مشارکت دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور، دانشگاه علامه طباطبایی در این خصوص چه اقداماتی داشته است؟ گفت: یکی از استراتژی اصلی دولت، سپردن کارها به حوزه کارشناسی بوده است. ما نیز به عنوان دانشگاه علوم انسانی از ابتدای این دوره، بخش عمده‌ای از فعالیت‌مان را بر روی حل مسائل گذاشته ایم.

وی ادامه داد: شعاری که دانشگاه علامه طباطبایی در دوره‌ی جدید روی آن تمرکز دارد، تبدیل دانشگاه به یک نهاد حل مسائل است. در دوره ۶ ماه گذشته حدود ۲۰ نشست حل مسائل، با حضور استادان دانشگاه و مدیران دستگاه‌های مختلف اجرایی برگزار شده است. نتیجه‌ی این نشست‌ها به حدود ۲۰ توصیه سیاستی ختم شده است که تاکنون ۱۹ مورد از آن‌ها به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است.

او افزود: بسیاری از این موارد، با دستور و ارجاع رئیس جمهور و معاون اول ایشان، برای پیگیری به دستگاه‌ها ابلاغ شده و اغلب نیز بازخوردهای بسیار مثبتی دریافت کرده‌ایم.

احمدوند تصریح کرد: انتظار داریم وقتی به عنوان دانشگاهی که توصیه‌ها و راهکارهای کارشناسی ارائه می‌دهیم، در مقابل دستگاه‌های اجرایی نیز واکنش متقابل و عملی داشته باشند. به‌گونه‌ای که این راهکارها را به یک قرارداد تبدیل کند و یک تعامل دوجانبه شکل بگیرد.

وی اضافه کرد: به طوری که در این تعامل، هم استادان بتوانند از دانش خود برای حل مسائل کشور به‌صورت نزدیک‌تر استفاده کنند و هم دستگاه‌های اجرایی تصمیمات و سیاست‌های خود را بدون پشتوانه پژوهشی اتخاذ نکنند.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به ضعف ارتباط دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: در این زمینه واقعاً عملکرد ضعیفی داشته‌ایم. حتی نشست‌هایی را با مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار کردیم و این را مورد کاوش قرار دادیم، که چه اتفاقی می‌افتد وقتی دانشگاه‌ها زحمت می‌کشند و دستگاه‌های اجرایی هم از نتایج استقبال می‌کنند، اما در عمل این فرآیند کمتر به حل واقعی مشکلات منجر می‌شود.

احمدوند خاطرنشان کرد: در این گفت‌وگوها راهکارهایی از هر دو طرف مطرح شده است؛ از جمله اینکه شاید نیاز است دانشگاه‌ها متولی پروژه‌های ملی شوند. به طور مثال دانشگاه علامه طباطبایی که یک دانشگاه علوم انسانی است، دو یا سه پروژه ملی را بر عهده بگیرد و در کنار بخش دولتی، با تأمین و پرداخت هزینه‌ها، به حل مسائل کشور کمک کنند.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در پایان گفت: امیدوارم این اتفاق بزودی در عمل محقق شود و ما نیز در این مسیر اقداماتی را آغاز کرده‌ایم.

