امدادرسانی هلالاحمر به بیش از ۴۰۰۰ نفر متاثر از سیل و آبگرفتگی
سخنگوی جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه تاکنون ۱۴ استان شامل آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، زنجان، فارس، کرمان، مازندران، مرکز مستقل کیش، هرمزگان و یزد تحت تأثیر مخاطرات جوی قرار گرفتند، گفت: در مجموع ۴ هزار و ۸۳۱ نفر از هموطنان از خدمات امدادی، حمایتی و بشردوستانه جمعیت هلال احمر بهرهمند شدند.
به گزارش ایلنا، مجتبی خالدی گزارشی از خدمات و اقدامات این جمعیت در حوادث مرتبط با مخاطرات آبوهوایی طی یک و نیم روز اخیر ارائه داد و گفت: در این مدت ۱۴ استان شامل آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، زنجان، فارس، کرمان، مازندران، مرکز مستقل کیش، هرمزگان و یزد تحت تأثیر مخاطرات جوی قرار گرفتند و ۶۱ شعبه جمعیت هلال احمر در قالب عملیات امدادی در ۸۳ نقطه عملیاتی به هموطنان خدماترسانی کردند.
سخنگوی جمعیت هلال احمر با اشاره به حجم خدمات ارائه شده افزود: در مجموع ۴ هزار و ۸۳۱ نفر از هموطنان از خدمات امدادی، حمایتی و بشردوستانه جمعیت هلال احمر بهرهمند شدند. در این بازه زمانی، یک مصدوم در استانهای آذربایجان شرقی و چهارمحال و بختیاری به مراکز درمانی منتقل شد و یک مصدوم دیگر در استان آذربایجان شرقی بهصورت سرپایی درمان شد. همچنین یک عملیات نجات فنی در استان فارس با موفقیت انجام گرفت.
وی ادامه داد: در جریان این حوادث، ۱۸۰ نفر در استانهای هرمزگان، فارس، کرمان و بوشهر اسکان اضطراری داده شدند و ۲۱ نفر در استانهای آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، اصفهان، کرمان، مازندران و یزد به مناطق امن منتقل شدند. همچنین ۷۴ مورد تخلیه آب از منازل مسکونی در استانهای فارس و هرمزگان انجام شد.
به گفته سخنگوی جمعیت هلال احمر، نیروهای امدادی این جمعیت موفق شدند ۳۷۶ دستگاه خودرو گرفتار در برف و یخبندان را در استانهای فارس، زنجان، چهارمحال و بختیاری، مازندران و اردبیل رهاسازی کنند.
وی درباره توزیع اقلام امدادی نیز اظهار کرد: در این مدت، ۳۵۸ نفر در استانهای هرمزگان، فارس و بوشهر اقلام غذایی و ۳ هزار و ۲۳۳ نفر در استانهای هرمزگان، فارس، کرمان و بوشهر اقلام زیستی دریافت کردند.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، خالدی با اشاره به توان عملیاتی به کارگرفته شده در این عملیاتها، گفت: برای پاسخگویی به این حوادث، ۱۶۲ تیم عملیاتی با بهرهگیری از ۱۰۳ دستگاه ناوگان ترابری شامل ۳۰ دستگاه آمبولانس، ۲ خودروی نجات، ۵۳ خودروی کمکدار و ۱۸ خودروی عملیاتی دیگر در مناطق حادثهدیده حضور فعال داشتند.