سخنگوی جمعیت هلال احمر با اشاره به حجم خدمات ارائه‌ شده افزود: در مجموع ۴ هزار و ۸۳۱ نفر از هموطنان از خدمات امدادی، حمایتی و بشردوستانه جمعیت هلال احمر بهره‌مند شدند. در این بازه زمانی، یک مصدوم در استان‌های آذربایجان شرقی و چهارمحال و بختیاری به مراکز درمانی منتقل شد و یک مصدوم دیگر در استان آذربایجان شرقی به‌صورت سرپایی درمان شد. همچنین یک عملیات نجات فنی در استان فارس با موفقیت انجام گرفت.

وی ادامه داد: در جریان این حوادث، ۱۸۰ نفر در استان‌های هرمزگان، فارس، کرمان و بوشهر اسکان اضطراری داده شدند و ۲۱ نفر در استان‌های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، اصفهان، کرمان، مازندران و یزد به مناطق امن منتقل شدند. همچنین ۷۴ مورد تخلیه آب از منازل مسکونی در استان‌های فارس و هرمزگان انجام شد.

به گفته سخنگوی جمعیت هلال احمر، نیروهای امدادی این جمعیت موفق شدند ۳۷۶ دستگاه خودرو گرفتار در برف و یخبندان را در استان‌های فارس، زنجان، چهارمحال و بختیاری، مازندران و اردبیل رهاسازی کنند.

وی درباره توزیع اقلام امدادی نیز اظهار کرد: در این مدت، ۳۵۸ نفر در استان‌های هرمزگان، فارس و بوشهر اقلام غذایی و ۳ هزار و ۲۳۳ نفر در استان‌های هرمزگان، فارس، کرمان و بوشهر اقلام زیستی دریافت کردند.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، خالدی با اشاره به توان عملیاتی به‌ کارگرفته‌ شده در این عملیات‌ها، گفت: برای پاسخگویی به این حوادث، ۱۶۲ تیم عملیاتی با بهره‌گیری از ۱۰۳ دستگاه ناوگان ترابری شامل ۳۰ دستگاه آمبولانس، ۲ خودروی نجات، ۵۳ خودروی کمک‌دار و ۱۸ خودروی عملیاتی دیگر در مناطق حادثه‌دیده حضور فعال داشتند.