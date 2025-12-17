هشدار سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر به کوهنوردان
رئیس روابطعمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر، با اشاره به ناپایداری شرایط جوی در مناطق کوهستانی، نسبت به خطرات صعود در این شرایط هشدار داد.
به گزارش ایلنا، امیرحسین خان، رئیس روابطعمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر، اعلام کرد: با توجه به شرایط نامساعد آبوهوایی حاکم بر ارتفاعات کشور، کوهنوردان و طبیعتگردان از انجام صعود، بهویژه صعودهای انفرادی به ارتفاعات، بهطور جدی پرهیز کنند.
وی تأکید کرد: کوهنوردان پیش از هرگونه برنامه صعود حتماً آخرین وضعیت جوی را از طریق سازمان هواشناسی کشور پیگیری کرده و همچنین هماهنگیها و اطلاعرسانیهای لازم را از فدراسیون کوهنوردی و مراجع ذیربط دریافت کنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان امدادونجات؛ او افزود: رعایت اصول ایمنی، پرهیز از صعود در شرایط ناپایدار جوی و توجه به هشدارهای تخصصی، نقش مهمی در پیشگیری از بروز حوادث ناگوار و نیاز به عملیات امدادونجات دارد.