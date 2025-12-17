هشدار سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر به کوهنوردان

به گزارش ایلنا، امیرحسین خان، رئیس روابط‌عمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر، اعلام کرد: با توجه به شرایط نامساعد آب‌وهوایی حاکم بر ارتفاعات کشور، کوهنوردان و طبیعت‌گردان از انجام صعود، به‌ویژه صعودهای انفرادی به ارتفاعات، به‌طور جدی پرهیز کنند.