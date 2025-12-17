ارتقای وضعیت پدافندی ۲۲ ساختمان شهرداری تهران
معاون پدافند غیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از آغاز تهیه شناسنامه پدافندی ساختمانهای شهرداری تهران خبر داد.
به گزارش ایلنا، علی کثیری در توضیح بیشتر گفت: با توجه به ابلاغ حکم ۶۵ برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران و شاخص تهیه شناسنامه پدافندی ساختمانهای با اهمیت شهرداری تهران ذیل این حکم، معاونت پدافند غیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران این فرایند را از سال ۱۴۰۳ آغاز کرد که فاز اول آن به اتمام رسید.
وی ادامه داد: این فرآیند ابتدا با تدوین چکلیست شناسنامه پدافندی توسط دبیرخانه کمیته پدافند و با همفکری هیات اندیشهورز پدافند غیرعامل شهری آغاز و پس از آن، از ظرفیت مشاوران دارای صلاحیت پدافند غیرعامل حوزه شهرسازی و معماری از سازمان پدافند غیرعامل کشور جهت تهیه سند مذکور استفاده شد.
معاون پدافند غیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اظهار کرد: بازبینه یا چکلیست پدافندی ساختمانها شامل بخشهای مختلفی از قبیل معماری، سازه، تأسیسات، دسترسیها و… است که مشاور پس از بازدید میدانی نسبت به تکمیل آنها اقدام کرد.
کثیری بیان کرد: در ادامه، مشاور پس از بازدید و تکمیل چک لیست پدافندی ساختمانها، مطالعات شناسنامه پدافندی ۷۰ ساختمان با اهمیت شهرداری را تهیه و به تأیید دبیرخانه کمیته پدافند غیرعامل رساند.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی صورت گرفته، پس از تهیه این شناسنامهها، تدوین برنامه ارتقای وضعیت پدافندی این ساختمانها در دستور کار قرار گرفت.
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، وی خاطرنشان کرد: تا کنون برای ۲۲ مورد از ساختمانها، برنامه ارتقای وضعیت پدافندی تهیه و طبق برنامهریزی انجام شده تا پایان سال برای ۴۸ ساختمان دیگر نیز این برنامه تهیه و ابلاغ خواهد شد.