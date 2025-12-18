در گفتوگو با ایلنا اعلام شد:
۱۵ پاساژ و سرا در بازار بزرگ تهران بسیار ناایمن هستند
«قدرتاله محمدی» مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهرداری تهران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به وضعیت ایمنی بازار تهران گفت: طبق پایشی که انجام دادیم نشان میدهد، تنها بخش محدودی از سراها و پاساژها کار ایمنسازی را شروع کردهاند، اما بیش از ۱۵ پاساژ و سرا در بازار بزرگ تهران بسیار ناایمن هستند.
او افزود: علیرغم فشارهایی که وارد کردهایم، متأسفانه هیچ اراده جدی برای ایمنسازی این مراکز وجود ندارد و به همین دلیل از دستگاه قضایی کمک گرفتهایم تا مالکان و مستأجران ملزم به آغاز فرآیند ایمنسازی شوند.
محمدی با تأکید بر خطرات موجود در بازار تصریح کرد: با توجه به حجم بالای اجناس دپو شده در بازار، در صورت وقوع حادثه، خطرات چند برابر خواهد شد. به همین دلیل موضوع ایمنسازی را بهصورت مستمر و حتی شبانه پیگیری میکنیم تا بتوانیم حداقل ایمنی نسبی را در این بخش از بازار ایجاد کنیم.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهرداری تهران درباره موانع ایمنسازی اظهار کرد: بزرگترین مانع، اختلاف میان مالکان و مستأجران است؛ مالکان مسئولیت را وظیفه مستأجران میدانند و مستأجران هم آن را بر عهده مالکان میاندازند. این اختلاف ادامه دارد، اما در نهایت اگر حادثهای رخ دهد، بیشترین خسارت متوجه افرادی خواهد بود که کالا و سرمایهشان در بازار نگهداری میشود.
او ادامه داد: حدود ۳۰۰ هزار نفر بهصورت مستقیم در بازار مشغول به کار هستند و روزانه نزدیک به یکونیم میلیون نفر در محدوده بازار تردد میکنند. این حجم از جمعیت، پتانسیل خطرناکی ایجاد کرده و اگر حادثهای رخ دهد، مدیریت آن بسیار دشوار خواهد بود.