امضای تفاهمنامه پلیس راهور و سازمان ملی استاندارد برای کاهش تصادفات رانندگی
تفاهمنامه پلیس راهور و سازمان ملی استاندارد با هدف کاهش تصادفات رانندگی و کاهش خسارات ناشی از آن منعقد شد.
به گزارش ایلنا، در حاشیه جلسه شورایعالی حملونقل و ایمنی کشور که به ریاست دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، برگزار شد، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، و فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد، تفاهمنامهای مشترک امضا کردند.
این تفاهمنامه با هدف کاهش تصادفات رانندگی و کاهش خسارات ناشی از آن منعقد شده و نشاندهنده همکاری مشترک پلیس راهور و سازمان ملی استاندارد برای ارتقای ایمنی جادهای در کشور است.