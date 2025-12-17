خبرگزاری کار ایران
امضای تفاهم‌نامه پلیس راهور و سازمان ملی استاندارد برای کاهش تصادفات رانندگی

تفاهم‌نامه پلیس راهور و سازمان ملی استاندارد با هدف کاهش تصادفات رانندگی و کاهش خسارات ناشی از آن منعقد شد.

به گزارش ایلنا، در حاشیه جلسه شورای‌عالی حمل‌ونقل و ایمنی کشور که به ریاست دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، برگزار شد، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، و فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد، تفاهم‌نامه‌ای مشترک امضا کردند. 

این تفاهم‌نامه با هدف کاهش تصادفات رانندگی و کاهش خسارات ناشی از آن منعقد شده و نشان‌دهنده همکاری مشترک پلیس راهور و سازمان ملی استاندارد برای ارتقای ایمنی جاده‌ای در کشور است.

