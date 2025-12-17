برگزاری اختتامیه نهمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان
اختتامیه نهمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز چهارشنبه ۲۶ آذر در اختتامیه نهمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، ابراهیم جمیلی، رییس شورای سیاستگذاری جشنواره در مورد تفاوت نسلی گفت: باید به نسلهای زد و آلفا توجه ویژهای داشته باشیم. هماکنون خیلی از افراد نسل جدید در صدد مهاجرت هستند. اما این جشنواره فرصتی است تا به آنها بگوییم که کارهای شما دیده میشود. در نتیجه باید از این جشنواره در سطوح مختلف حمایت بیشتر شود.
محمود کمرهای رییس جشنواره در ادامهی مراسم عنوان کرد: این جشنواره از جشنوارههای مورد تایید و توجه وزارت علوم است. این جشنواره در طی سالهای اخیر هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی گسترش پیدا کرده است یعنی هم در زمینهی افراد شرکتکننده و هم ایدههای تولید شده. تعداد زیادی از مقطع دیپلم تا پسادکتری در این جشنواره شرکت کردند.
حجتاله صیدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامهی مراسم اذعان کرد: این جشنواره، جشنواره امید است و ما به امید زندهایم. برای توسعه باید جامعه هم توسعه پیدا کند. دغدغه بزرگان کشور و مردم توسعه و پیشرفت است و برای توسعه به علم نیاز داریم. تولید ناخالص داخلی و قدرت اقتصادی به سرمایه، علم و دانش و حکمرانی درست نیاز دارد.