خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف اشیاء میلیاردی عتیقه در مترو

کشف اشیاء میلیاردی عتیقه در مترو
کد خبر : 1729204
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده یگان انتظامی مترو از کشف ۳۰ قطعه عتیقه‌جات در یکی از ایستگاه‌های مترو خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ عباس کرمی‌راد، فرمانده یگان انتظامی مترو گفت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت و انضباط اجتماعی و در جریان پایش و بررسی افراد مظنون در ایستگاه‌های مترو، مأموران پلیس مترو به فردی مشکوک شدند که پس از بررسی‌های دقیق‌تر، تعداد ۳۰ قطعه عتیقه‌جات از وی کشف و ضبط شد. 

وی افزود: بنا بر اظهارات خود شخص، ارزش اموال مکشوفه بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال بوده است و متهم به همراه اقلام کشف‌شده جهت سیر مراحل قانونی تحویل کلانتری مربوطه گردید. 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، فرمانده یگان انتظامی مترو در پایان عنوان کرد: پلیس با هرگونه اقدام مجرمانه که موجب خدشه‌دار شدن امنیت عمومی و میراث فرهنگی کشور شود، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری