کشف اشیاء میلیاردی عتیقه در مترو
فرمانده یگان انتظامی مترو از کشف ۳۰ قطعه عتیقهجات در یکی از ایستگاههای مترو خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ عباس کرمیراد، فرمانده یگان انتظامی مترو گفت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت و انضباط اجتماعی و در جریان پایش و بررسی افراد مظنون در ایستگاههای مترو، مأموران پلیس مترو به فردی مشکوک شدند که پس از بررسیهای دقیقتر، تعداد ۳۰ قطعه عتیقهجات از وی کشف و ضبط شد.
وی افزود: بنا بر اظهارات خود شخص، ارزش اموال مکشوفه بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال بوده است و متهم به همراه اقلام کشفشده جهت سیر مراحل قانونی تحویل کلانتری مربوطه گردید.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه، فرمانده یگان انتظامی مترو در پایان عنوان کرد: پلیس با هرگونه اقدام مجرمانه که موجب خدشهدار شدن امنیت عمومی و میراث فرهنگی کشور شود، قاطعانه برخورد خواهد کرد.