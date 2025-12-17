خبرگزاری کار ایران
ملکی خبر داد:

گرفتار شدن دو کارگر در چاه ۲۵ متری در بلوار آفریقا/ وضعیت هر دو نفر وخیم است

گرفتار شدن دو کارگر در چاه ۲۵ متری در بلوار آفریقا/ وضعیت هر دو نفر وخیم است
کد خبر : 1729183
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران از گرفتار شدن دو کارگر در عمق یک چاه ۲۵ متری در زیرزمین یک ساختمان مسکونی قدیمی در بلوار آفریقا خبر داد و گفت: این حادثه ظهر امروز رخ داد و هر دو کارگر پس از عملیات نجات آتش‌نشانان با وضعیت بسیار وخیم به مراکز درمانی منتقل شدند.

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۱۱:۵۱ ظهر امروز حادثه گرفتار شدن دو نفر داخل چاه در بلوار آفریقا، خیابان رحیمی، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود: محل حادثه یک ساختمان مسکونی سه‌طبقه قدیمی بود که در زیرزمین آن یک واحد مسکونی قرار داشت. در یکی از اتاق‌ها، چاهی با عمق حدود ۲۵ متر وجود داشت که دو کارگر در داخل آن گرفتار شده بودند.

ملکی ادامه داد: طبق گفته شاهدان، یکی از کارگران که مشغول کار داخل چاه بوده، دچار ضعف و بی‌حالی شده و نفر دوم برای خارج کردن وی وارد چاه شده است که هر دو نفر در عمق چاه گرفتار شدند. اما این گفته ها باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران تصریح کرد: با حضور آتش‌نشانان در محل مشخص شد هر دو نفر در عمق چاه قرار دارند. یکی از این کارگران حدوداً ۳۲ساله و از اتباع کشور افغانستان بود. پس از انجام ایمن‌سازی‌های لازم و اطمینان از مناسب بودن هوای داخل چاه، آتش‌نشانان وارد چاه شدند و پس از مدتی هر دو نفر را خارج کردند. 

او خاطرنشان کرد: وضعیت هر دو کارگر بسیار وخیم بود و علائم حیاتی آن‌ها در حد بسیار پایینی قرار داشت. عوامل اورژانس بلافاصله این افراد را برای انجام اقدامات درمانی به مراکز درمانی منتقل کردند.

ملکی گفت: این افراد با وضعیت بسیار وخیم تحویل عوامل اورژانس شدند و عملیات در ساعت ۱۳:۳۰ به پایان رسید.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران در پایان هشدار داد: افرادی که قصد انجام کار در داخل چاه را دارند، حتماً باید پیش از ورود از سلامت هوای داخل چاه وعدم وجود گازهای سمی اطمینان حاصل کنند. همچنین اگر برای فردی داخل چاه حادثه‌ای رخ داد، دیگران نباید بدون اطمینان از سالم بودن هوا و بدون تجهیزات کامل وارد چاه شوند، چرا که این موضوع می‌تواند باعث آسیب‌دیدگی افراد بیشتری شود.

