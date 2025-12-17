خبرگزاری کار ایران
طرح توانمندسازی برای پیشگیری از ناامنی غذایی اجرا می‌شود

- مشاور وزیر بهداشت و رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، با بیان اینکه امنیت غذایی یکی از ارکان اصلی امنیت ملی است، گفت: طرح توانمندسازی برای پیشگیری از ناامنی غذایی اجرا می‌شود.

به گزارش ایلنا از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سید حسن امامی رضوی در نشست هم‌افزایی بهبود امنیت غذایی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی کشور در دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برگزار شد، اظهار کرد: در شرایط کنونی، تغییرات اقلیمی، کم‌آبی و شوری آب و خاک در برخی مناطق کشور، تولید غذا را با چالش مواجه کرده و موجب افزایش ناامنی غذایی شده است.

وی با اشاره به ضرورت مقابله با این شرایط افزود: مواجهه مؤثر با ناامنی غذایی مستلزم هم‌افزایی و اقدام هماهنگ تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه‌هایی همچون تأمین غذای کافی و سالم، کنترل و تنظیم قیمت مواد غذایی، افزایش دسترسی اقشار مختلف جامعه به غذا، اشتغالزایی و ارتقای سطح درآمد گروه‌های کم‌درآمد است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی همچنین از اجرای طرح مداخله‌ای توانمندسازی جامعه برای پیشگیری از ناامنی غذایی خبر داد و تصریح کرد: بر اساس تجربیات به‌دست‌آمده، این طرح در مناطق کم‌برخوردار کشور اجرا شده و در آینده توسعه خواهد یافت.

انتهای پیام/
