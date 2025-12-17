خبرگزاری کار ایران
نجات جان مادر باردار در روستای صعب‌العبور پسان پس از ۴ ساعت عملیات امدادی

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی از نجات جان مادر باردار در روستای صعب‌العبور پسان منطقه ترگور پس از ۴ ساعت عملیات امدادی خبر داد.

به گزارش ایلنا، حمید محبوبی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت: ساعت ۴:۱۰ بامداد امروز، چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴، گزارشی مبنی بر بدحالی یک مادر باردار در روستای صعب‌العبور پسان از توابع منطقه ترگور ارومیه اعلام شد. 

وی افزود: بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات سیلوانا هلال‌احمر ارومیه، پس از دریافت گزارش حادثه و بررسی آخرین موقعیت مکانی، با توجه به شرایط سخت جغرافیایی، تاریکی شب و مسیرهای دشوار، به محل حادثه اعزام شدند. 

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت: نجاتگران پس از طی مسیرهای کوهستانی و صعب‌العبور و رسیدن به روستا، اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی لازم را برای مادر باردار انجام داده و وی را جهت ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل کردند. 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ محبوبی گفت: این عملیات امدادی به دلیل صعب‌العبور بودن منطقه و شرایط آب و هوایی، نزدیک به ۴ ساعت به طول انجامید.

انتهای پیام/
