به گزارش ایلنا، حمید محبوبی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت: ساعت ۴:۱۰ بامداد امروز، چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴، گزارشی مبنی بر بدحالی یک مادر باردار در روستای صعب‌العبور پسان از توابع منطقه ترگور ارومیه اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات سیلوانا هلال‌احمر ارومیه، پس از دریافت گزارش حادثه و بررسی آخرین موقعیت مکانی، با توجه به شرایط سخت جغرافیایی، تاریکی شب و مسیرهای دشوار، به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت: نجاتگران پس از طی مسیرهای کوهستانی و صعب‌العبور و رسیدن به روستا، اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی لازم را برای مادر باردار انجام داده و وی را جهت ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ محبوبی گفت: این عملیات امدادی به دلیل صعب‌العبور بودن منطقه و شرایط آب و هوایی، نزدیک به ۴ ساعت به طول انجامید.

