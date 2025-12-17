به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، صبح چهارشنبه (۲۶ آذر ماه) در رزمایش آغاز طرح ترافیکی زمستان ۱۴۰۴ با اشاره به هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول در مدیریت ترددهای زمستانی، اظهار کرد: امروز با کسب اجازه از فرمانده محترم کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و با خیرمقدم به رؤسای دستگاه‌های امدادی، طرح زمستانی را با حضور گسترده نیروهای خدمت‌رسان آغاز می‌کنیم.

وی افزود: از امروز بیش از ۹۱ هزار نفر از نیروهای امدادی شامل امدادگران سازمان امداد و نجات، اورژانس کشور، امداد خودروها، راهداران، آتش‌نشانان و همچنین نیروهای پرتلاش پلیس راه و پلیس راهور در سراسر کشور برای خدمت‌رسانی به مردم در شرایط زمستانی به‌کار گرفته می‌شوند.

رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر الزامات رانندگی در فصل زمستان تصریح کرد: رانندگی در شرایط سرما و بارش‌ها، اقتضائات و ملاحظات خاص خود را دارد و به همین منظور، اطلاع‌رسانی و آموزش‌های لازم از طریق رسانه‌ها به‌صورت مستمر در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

سردار حسینی تصریح کرد: امیدواریم با همکاری مردم و همراهی دستگاه‌های مسئول، زمستانی ایمن در جاده‌های کشور رقم بخورد و بتوانیم خدمتگزاران شایسته‌ای برای مردم عزیز ایران اسلامی باشیم.

او در حاشیه این رزمایش در جمع خبرنگاران، به «مرکز آزمون تصادف» اشاره کرد و افزود: وظیفه این مرکز آن است که هر خودرویی که طراحی آن انجام شده و قرار است وارد خط تولید شود، پیش از تولید انبوه، آزمون‌های تصادف را با موفقیت پشت سر بگذارد و تنها در صورت کسب امتیاز لازم، مجوز تولید و عرضه به بازار را دریافت کند.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: این الزام تنها مختص خودروهای تولید داخل نیست، بلکه خودروهای وارداتی با تیراژ بیش از ۵۰۰ دستگاه نیز ملزم به انجام این آزمون هستند و صرف خارجی یا وارداتی بودن، دلیلی برای معافیت از آزمون تصادف نخواهد بود.

سردار حسینی با بیان اینکه نقش وسیله نقلیه در بروز تصادفات و همچنین شدت پیامدهای پس از آن بسیار تعیین‌کننده است، تصریح کرد: توجه به ایمنی خودروها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و از واجبات حوزه مدیریت ترافیک و ایمنی محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر به نقطه‌ای برسیم که همه خودروهای کشور از استانداردهای لازم ایمنی برخوردار باشند، حتی اگر سایر مؤلفه‌ها مانند وضعیت راه‌ها و قوانین و مقررات بدون تغییر باقی بمانند، در بدبینانه‌ترین حالت ممکن شاهد حداقل ۳۰ درصد کاهش در وقوع تصادفات، جان‌باختگان و مجروحان خواهیم بود.

رئیس پلیس راهور فراجا افزود: در صورتی که همزمان با ارتقای ایمنی وسایل نقلیه، گام‌های مؤثری در بهبود ایمنی راه‌ها برداشته شود و سامانه‌های هوشمند نظارت بر رفتار رانندگان به میزان مورد نیاز توسعه پیدا کند، عملاً سه عامل اصلی تصادفات یعنی وسیله نقلیه، راه و عامل انسانی در تراز استاندارد خود قرار خواهند گرفت.

سردار حسینی تأکید کرد: در چنین شرایطی، کاهش تعداد جان‌باختگان تصادفات رانندگی به کمتر از چهار تا پنج هزار نفر در سال، هدفی دور از دسترس و غیرواقعی نخواهد بود و قطعاً قابل تحقق است.

وی در پایان گفت: تحقق این هدف منوط به اجرای یک بسته جامع و هم‌افزا شامل ارتقای ایمنی خودرو، بهبود راه‌ها، اصلاح و اجرای دقیق قوانین و مقررات، توسعه سامانه‌های هوشمند و ارتقای رفتار ترافیکی است و امیدواریم با تحقق این اقدامات، روزی برسد که شاهد کاهش چشمگیر تلفات جاده‌ای و حفظ جان هموطنان‌مان باشیم.

انتهای پیام/