خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مراسم بزرگداشت روز دانشجو و انتخابات انجمن علمی و فرهنگی دانشجویان آنکارا برگزار شد

مراسم بزرگداشت روز دانشجو و انتخابات انجمن علمی و فرهنگی دانشجویان آنکارا برگزار شد
کد خبر : 1728973
لینک کوتاه کپی شد.

مراسم بزرگداشت روز دانشجو و انتخابات انجمن علمی و فرهنگی دانشجویان آنکارا با حضور رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در ترکیه برگزار شد.

به گزارش ایلنا، مراسم بزرگداشت روز دانشجو و انتخابات انجمن علمی و فرهنگی دانشجویان آنکارا با حضور دکتر پورمحمدی رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در ترکیه برگزار شد.

در این مراسم، سرهنگی دبیر انجمن، گزارشی از فعالیت‌های انجمن ارائه داد. سپس دکتر پورمحمدی رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در ترکیه، اروپای شرقی، یونان و قبرس و دکتر سیدناظمی رایزن فرهنگی به ایراد سخنرانی پرداختند.

همچنین، پیام حاج آقا نظام‌زاده، نماینده مقام معظم رهبری در امور دانشجویان خارج از کشور، توسط صفایی قرائت شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، در پایان این مراسم، انتخابات انجمن علمی و فرهنگی دانشجویان برگزار شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری