مراسم بزرگداشت روز دانشجو و انتخابات انجمن علمی و فرهنگی دانشجویان آنکارا برگزار شد

به گزارش ایلنا، مراسم بزرگداشت روز دانشجو و انتخابات انجمن علمی و فرهنگی دانشجویان آنکارا با حضور دکتر پورمحمدی رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در ترکیه برگزار شد.

در این مراسم، سرهنگی دبیر انجمن، گزارشی از فعالیت‌های انجمن ارائه داد. سپس دکتر پورمحمدی رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در ترکیه، اروپای شرقی، یونان و قبرس و دکتر سیدناظمی رایزن فرهنگی به ایراد سخنرانی پرداختند.

همچنین، پیام حاج آقا نظام‌زاده، نماینده مقام معظم رهبری در امور دانشجویان خارج از کشور، توسط صفایی قرائت شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، در پایان این مراسم، انتخابات انجمن علمی و فرهنگی دانشجویان برگزار شد.

