درخشش دو عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در نشست دانشمندان جوان

در دهمین نشست دانشمندان جوان و هشتمین جایزه نوآوران جوان بریکس، عبدالله امیرخانی (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر- گروه هوش مصنوعی) و محمدرضا محمدی (مدیر گروه هوش مصنوعی دانشکده مهندسی کامپیوتر) دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان نمایندگان کشورمان شرکت کردند.

به گزارش ایلنا، در این نشست، طرح عبدالله امیرخانی به عنوان «طرح نوآورانه کشور در حوزه هوش مصنوعی»، انتخاب شد و این عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان مجری پروژه و نماینده جمهوری اسلامی ایران، به دهمین نشست دانشمندان جوان و هشتمین جایزه نوآوران جوان بریکس اعزام گردید. 

پروژه دکتر امیرخانی که پس از چند دور داوری و نهایتا بر اساس ارزیابی مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، به عنوان یکی از سه طرح نوآورانه کشور در حوزه هوش مصنوعی، برای ارائه در این رویداد شناخته شد، «خلاصه‌سازی چندوجهی ویدئو مبتنی بر هوش مصنوعی»، نام دارد که در سال ۱۴۰۳، به صورت کار مشترک بین دانشگاه علم و صنعت ایران، بنیاد ملی نخبگان و سازمان صدا و سیما به انجام رسید. 

شایان ذکر است در بخش جایزه نوآوران جوان بریکس، علاوه بر دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی شریف و یک شرکت دانش‌بنیان در حوزه مهندسی پزشکی، دو نماینده دیگر کشور بودند. 

همچنین در دهمین نشست دانشمندان جوان و هشتمین جایزه نوآوران جوان بریکس، دکتر محمدرضا محمدی (مدیر گروه هوش مصنوعی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران) نیز به عنوان یکی از سه نماینده ایران در بخش دانشمندان جوان حوزه هوش مصنوعی، به ارائه دستاوردهای آزمایشگاه بینایی کامپیوتر در خصوص کاربرد بینایی کامپیوتر در کشاورزی هوشمند پرداخت. 

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه علم و صنعت، گفتنی است دهمین نشست دانشمندان جوان و هشتمین جایزه نوآوران جوان بریکس، از ۲۴ تا ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۴ (۱۵ تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵) در برازیلیا، پایتخت برزیل، برگزار شد. در این رویداد سه‌روزه، هیأت‌های علمی کشورهای عضو بریکس شامل چین، برزیل، مصر، هند، روسیه، آفریقای جنوبی، امارات متحده عربی، اتیوپی، عربستان و ایران با تمرکز بر سه محور اصلی «دیپلماسی علمی»، «هوش مصنوعی» و «تغییر اقلیم»، گرد هم آمدند.

