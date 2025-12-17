به گزارش ایلنا، سالار قاسمی معاون وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور، در آیین رونمایی از محتوای آموزشی آمادگی در برابر زلزله ویژه کودکان دارای معلولیت گفت: این برنامه می‌تواند زمینه حرکت آموزش‌وپرورش استثنایی به سمت مدارس ایمن و فراگیر را فراهم کند؛ مدارسی که در آن آموزش‌ها صرفاً محدود به انتقال دانش نبوده، بلکه منجر به تغییر رفتار و یادگیری واقعی دانش‌آموزان شوند.

قاسمی با اشاره به مأموریت سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور گفت: این سازمان بیش از سه دهه به‌عنوان نهادی تخصصی فعالیت می‌کند و برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه برنامه‌های متنوع آموزشی، پرورشی و توان‌بخشی دارد و تنها سازمان آموزش و پرورش است که از پژوهشکده تخصصی برخوردار است؛ موضوعی که ضرورت انجام فعالیت‌های علمی، پژوهشی، تخصصی، ملی و بین‌المللی را در این حوزه نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه یکی از وظایف سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی، برنامه‌ریزی آموزشی، پرورشی و توان‌بخشی با هدف دستیابی دانش‌آموزان به استقلال فردی، اجتماعی و اقتصادی است، افزود: یکی از کارکردهای اصلی محتواهای آموزشی که امروز از آن رونمایی شد، آموزش خودمراقبتی، تاب‌آوری و توانایی حفاظت از خود در شرایط بحران برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه است.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر رویکرد شبکه‌ای و بین‌بخشی سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی تصریح کرد: اجرای موفق چنین برنامه‌هایی تنها در سایه همکاری و هم‌افزایی نهادهای مختلف امکان‌پذیر است و پژوهشگاه‌ها، نهادهای بین‌المللی، سازمان بهزیستی، مدیریت بحران، جمعیت هلال‌احمر، نهادهای مدنی و خانواده‌ها باید در یک شبکه منسجم همکاری کنند تا پایداری و اثربخشی آموزش‌ها تضمین شود؛ چرا که بسیاری از آسیب‌ها با آموزش صحیح قابل مدیریت است و این امر در راستای تحقق عدالت آموزشی قرار دارد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در ادامه معاون وزیر با اشاره به سه اصل اساسی برای تولید محتوای آموزشی ویژه دانش‌آموزان با نیازهای ویژه تصریح کرد: اولین اصل دسترس‌پذیری و مناسب‌سازی محتوا برای تمامی گروه‌های دانش‌آموزی است و دومین اصل فراگیر بودن محتوای آموزشی است، یعنی این که محتواهای آموزشی با مشارکت نهادها، سازمان‌ها، متخصصان، انجمن‌های تخصصی، نهادهای مدنی تولید شوند.

وی با اشاره به اصل سوم گفت: سومین اصل مشارکت‌پذیری ذی‌نفعان به‌ویژه خود دانش‌آموزان است، چرا که بدون نقش‌آفرینی آنان، تولید محتوای آموزشی باکیفیت و اثربخش امکان‌پذیر نخواهد بود.

انتهای پیام/