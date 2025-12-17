رئیس سازمان آموزشوپرورش استثنایی کشور خبر داد:
خودمراقبتی، تابآوری و توانایی حفاظت از خود در محتوای آموزشی آمادگی در برابر زلزله ویژه کودکان با نیازهای ویژه
با حضور رئیس سازمان آموزشوپرورش استثنایی کشور، از محتوای آموزشی «آمادگی در برابر زلزله» ویژه کودکان با نیازهای ویژه رونمایی شد.
به گزارش ایلنا، سالار قاسمی معاون وزیر آموزشوپرورش و رئیس سازمان آموزشوپرورش استثنایی کشور، در آیین رونمایی از محتوای آموزشی آمادگی در برابر زلزله ویژه کودکان دارای معلولیت گفت: این برنامه میتواند زمینه حرکت آموزشوپرورش استثنایی به سمت مدارس ایمن و فراگیر را فراهم کند؛ مدارسی که در آن آموزشها صرفاً محدود به انتقال دانش نبوده، بلکه منجر به تغییر رفتار و یادگیری واقعی دانشآموزان شوند.
قاسمی با اشاره به مأموریت سازمان آموزشوپرورش استثنایی کشور گفت: این سازمان بیش از سه دهه بهعنوان نهادی تخصصی فعالیت میکند و برای دانشآموزان با نیازهای ویژه برنامههای متنوع آموزشی، پرورشی و توانبخشی دارد و تنها سازمان آموزش و پرورش است که از پژوهشکده تخصصی برخوردار است؛ موضوعی که ضرورت انجام فعالیتهای علمی، پژوهشی، تخصصی، ملی و بینالمللی را در این حوزه نشان میدهد.
وی با بیان اینکه یکی از وظایف سازمان آموزشوپرورش استثنایی، برنامهریزی آموزشی، پرورشی و توانبخشی با هدف دستیابی دانشآموزان به استقلال فردی، اجتماعی و اقتصادی است، افزود: یکی از کارکردهای اصلی محتواهای آموزشی که امروز از آن رونمایی شد، آموزش خودمراقبتی، تابآوری و توانایی حفاظت از خود در شرایط بحران برای دانشآموزان با نیازهای ویژه است.
معاون وزیر آموزشوپرورش با تأکید بر رویکرد شبکهای و بینبخشی سازمان آموزشوپرورش استثنایی تصریح کرد: اجرای موفق چنین برنامههایی تنها در سایه همکاری و همافزایی نهادهای مختلف امکانپذیر است و پژوهشگاهها، نهادهای بینالمللی، سازمان بهزیستی، مدیریت بحران، جمعیت هلالاحمر، نهادهای مدنی و خانوادهها باید در یک شبکه منسجم همکاری کنند تا پایداری و اثربخشی آموزشها تضمین شود؛ چرا که بسیاری از آسیبها با آموزش صحیح قابل مدیریت است و این امر در راستای تحقق عدالت آموزشی قرار دارد.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در ادامه معاون وزیر با اشاره به سه اصل اساسی برای تولید محتوای آموزشی ویژه دانشآموزان با نیازهای ویژه تصریح کرد: اولین اصل دسترسپذیری و مناسبسازی محتوا برای تمامی گروههای دانشآموزی است و دومین اصل فراگیر بودن محتوای آموزشی است، یعنی این که محتواهای آموزشی با مشارکت نهادها، سازمانها، متخصصان، انجمنهای تخصصی، نهادهای مدنی تولید شوند.
وی با اشاره به اصل سوم گفت: سومین اصل مشارکتپذیری ذینفعان بهویژه خود دانشآموزان است، چرا که بدون نقشآفرینی آنان، تولید محتوای آموزشی باکیفیت و اثربخش امکانپذیر نخواهد بود.