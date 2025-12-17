خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان:

زبان خارجی ابزاری برای ارائه گفتمان تمدن ایران است

زبان خارجی ابزاری برای ارائه گفتمان تمدن ایران است
کد خبر : 1728962
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت: زبان خارجی ابزاری است که از طریق آن بتوانیم گفتمان تمدنی خود را به دیگران معرفی کنیم.

به گزارش ایلنا، الهام یاوری در آیین اختتامیه کارسوق زبان‌های خارجی مسابقات مدارس سمپاد اظهار کرد: در طول تاریخ، در بازه‌های زمانی خاصی خلأهای قدرت پدید می‌آیند و قدرت میان تمدن‌ها دست به دست می‌شود؛ اکنون نیز ما در دل یکی از این نقاط عطف تاریخی قرار گرفته‌ایم. 

وی افزود: تمدن‌هایی که هوشیارتر و سخت‌کوش‌تر باشند و ملت‌هایی که کوشش کنند ایده‌های خود را به سایر کشورهای جهان عرضه نمایند، در اشاعه فرهنگ و قدرت خویش برتری خواهند داشت. 

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ادامه داد: اکنون ملت‌ها باید تصمیم بگیرند که به مسائل اساسی و راهبردی بپردازند یا درگیر امور روزمره شوند. 

یاوری با اشاره به توانمندی‌های دانش‌آموزان مدارس سمپاد خاطرنشان کرد: اطمینان دارم که جامعه به شما دانش‌آموزان سمپاد اعتماد دارد تا در این نبرد تمدنی، پرچم‌دار کشور باشید. 

وی اظهار کرد: جهان به نقطه‌ای رسیده است که در پشت سرِ همه تلاش‌های مادی، معنایی نمی‌بیند. 

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با استناد به تمدن هشت‌هزارساله ایران، از سابقه درخشان تمدنی ایرانیان سخن گفت و از لطف الهی در بهره‌مندی از این ظرفیت برای حل مسائل تمدنی کنونی جهان یاد کرد. 

یاوری، تسلط بر زبان‌های خارجی را برگ برنده‌ای مهم در این سال‌های طلایی دانست و افزود: زبان خارجی ابزاری است که از طریق آن بتوانیم گفتمان تمدنی خود را به دیگران معرفی کنیم. 

وی تأکید کرد: با زبان خارجی می‌توانیم جنبه‌های مثبت فرهنگی دیگران را دریافت کنیم و تمدن خویش را بالنده‌تر سازیم. 

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در پایان ابراز امیدواری کرد که دانش‌آموزان سمپاد همچنان فعال، انگیزه‌مند و بهره‌مند از استعدادهای خویش باقی بمانند و در راه اشاعه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی بکوشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری