کاهش دما در بیشتر مناطق کشور

روز پنجشنبه در غالب مناطق کشور به‌جز استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، کرمانشاه و شرق سیستان و بلوچستان بارش پیش بینی می‌شود. شدت بارش در این روز در فارس، کرمان، هرمزگان، بوشهر و جزایر واقع در خلیج فارس و تنگه هرمز است.

در این روز در اکثر مناطق کشور کاهش دما رخ خواهد داد.

جمعه نیز در غالب مناطق کشور به‌جز آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه و ایلام بارش خواهیم داشت.

شنبه بارش با شدت کمتر در نیمه شرقی و جنوبی کشور ادامه خواهد داشت و یکشنبه در شمال شرق کشور بارش پراکنده پیش‌بینی می شود.

تا روز شنبه خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و دریای خزر مواج است.

امروز آسمان تهران نیمه ابری همراه با غبار صبحگاهی و از بعدازظهر افزایش وزش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۹ و کمینه دمای آن به ۵ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.