سازمان هواشناسی اعلام کرد:
کاهش دما در بیشتر مناطق کشور
سازمان هواشناسی اعلام کرد: امروز (چهارشنبه) در اکثر استانهای کشور بارش برف و باران، وزش باد شدید موقت، در مناطق جنوبی رعد و برق و در نقاط مستعد تگرگ پیش بینی میشود.
به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، امروز شدت بارش در استانهای ساحلی خزر، خراسانهای شمالی، رضوی و جنوبی، کرمان، فارس، بوشهر، هرمزگان، جزایر واقع در خلیج فارس و تنگه هرمز، اصفهان، ارتفاعات مرکزی البرز و در استانهای واقع در دامنه های مرکزی زاگرس خواهد بود. بارش در شمال غرب کشور در این روز به صورت پراکنده است.
روز پنجشنبه در غالب مناطق کشور بهجز استانهای آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، کرمانشاه و شرق سیستان و بلوچستان بارش پیش بینی میشود. شدت بارش در این روز در فارس، کرمان، هرمزگان، بوشهر و جزایر واقع در خلیج فارس و تنگه هرمز است.
در این روز در اکثر مناطق کشور کاهش دما رخ خواهد داد.
جمعه نیز در غالب مناطق کشور بهجز آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه و ایلام بارش خواهیم داشت.شنبه بارش با شدت کمتر در نیمه شرقی و جنوبی کشور ادامه خواهد داشت و یکشنبه در شمال شرق کشور بارش پراکنده پیشبینی می شود.
تا روز شنبه خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و دریای خزر مواج است.
امروز آسمان تهران نیمه ابری همراه با غبار صبحگاهی و از بعدازظهر افزایش وزش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۹ و کمینه دمای آن به ۵ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.